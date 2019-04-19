Лукашенко: Белорусская армия отвечает всем современным требованиям

Минск, 19 апреля. Белорусская армия "отвечает всем современным требованиям, соответствует задачам государственной политики, способна противостоять любым угрозам", считает Александр Лукашенко.



Выступая 19 апреля с посланием народу и Национальному собранию, он заявил, что в Беларуси продолжают развивать собственное производство специализированной и боевой техники. "Среди достижений отечественного военно-промышленного комплекса — реактивная система залпового огня, новый зенитно-ракетный комплекс средней дальности, средства борьбы с беспилотниками, которые пользуются спросом в армиях многих стран мира. На стадии завершения — работы по созданию противотанковых ракетных комплексов. Уже начались испытания ударных беспилотных авиационных комплексов, в войска поставляются отечественные легкобронированные автомобили для сил быстрого реагирования", — подчеркнул Лукашенко.

"Но главное в военной организации — это люди. Мир и безопасность Беларуси обеспечивают образованные, высокопрофессиональные, преданные долгу военнослужащие. Задача Министерства обороны — повышать престиж военной службы, создавать систему преимуществ для молодых людей, прошедших армейскую школу, воспитывать патриотов, всегда готовых встать на защиту интересов нашего Отечества", — заключил Лукашенко.