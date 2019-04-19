Лукашенко: Торговля становится заложницей политических маневров

Минск 19 апреля. Мировая торговля становится заложницей политических маневров, заявил 19 апреля Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Некоторые страны ввели односторонние ограничения в торговле даже в отношении своих важнейших, ближайших внешнеэкономических партнеров. В том числе, как вы знаете, и по отношению к Беларуси", — констатировал глава государства.

Прошлый год он назвал "годом торговых войн". "И в текущем году они продолжаются. Это не только санкционное противостояние. Используется широкий арсенал недопустимых мер — давление, дискриминация, шантаж, запреты", — сказал официальный лидер.

Важнейшей задачей для страны остается развитие экспорта, сказал он. "При этом высокая доля внешнеторгового товарооборота не только приносит плоды, но и формирует риск зависимости от внешней конъюнктуры. Вот почему так важно найти свои ниши на мировом рынке, производить товары и оказывать услуги, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность. Правительство должно предлагать эффективные, востребованные инструменты поддержки экспорта", — потребовал Лукашенко.

Он заметил, что страна не обладает большими запасами сырьевых ресурсов, поэтому "тем более должны делать ставку на экспорт высокодоходных товаров и услуг". "Но сегодня мало просто произвести хороший товар и найти рынок сбыта. Мировая торговля, к сожалению, становится заложницей политических маневров", — считает Лукашенко.