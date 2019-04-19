Лукашенко поручил Минздраву взять на особый контроль оснащение местных учреждений здравоохранения оборудованием и комплектование персоналом

Минск, 19 апреля. Министерство здравоохранения должно взять на особый контроль вопросы оснащения местных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, комплектования персоналом и доступности услуг. Такое поручение министерству дал Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту.

По его словам, в сфере здравоохранения Беларуси работают "настоящие профессионалы", а о качестве отечественной медицины говорит тот факт, что "услуги специалистов востребованы среди иностранных пациентов". Лукашенко отметил, что в прошлом году на экспорте медицинских товаров и услуг страна заработала более 200 млн долларов, и есть "потенциал для дальнейшего роста".

"Сегодня белорусские врачи выполняют самые высокотехнологичные операции, в том числе те, которые являются вершиной хирургии, — трансплантация органов, — заявил глава государства. — У 300 человек бьется новое сердце, 600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Я когда эту цифру получил, думаю, не пьянтосы ли это, которые свою печень испортили алкоголем? Думаю, что нет. Хотелось бы, чтобы Руммо (директор Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. — БелаПАН.) мне все-таки доложил, сколько там от этой заразы попортилась печень, а сколько — действительно люди пострадали".

"Операция по пересадке почки у нас вообще рядовая операция. В это трудно поверить, но более 30 женщин после таких сложнейших операций смогли дать жизнь маленьким белорусам. Буквально в прошлом месяце наши хирурги, можно сказать, совершили чудо — прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения. Вес — чуть больше килограмма. Операция на сердце. Нигде в мире ничего подобного еще не делали", — добавил он.

Лукашенко обратил внимание на важность того, что подобные операции выполняются "не только в Минске, но и в областных городах, где работают современные специализированные научно-практические центры". Он подчеркнул, что у жителей малых населенных пунктов "тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь, особенно в экстренных случаях".

"Еще раз подчеркиваю, вот эти чудо-люди с такими уникальными операциями, эти случаи не должны заслонять от нас то, что мы недорабатываем в деревнях, поселках со стариками. Это надо подтягивать до соответствующего уровня, хотя нашим людям вроде бы и грех было бы жаловаться на что-то. Система разветвленная, установленная. Не хватает ответственности, ну а где-то, может быть, и профессионализма. Прежде всего надо на это обратить внимание", — заявил официальный лидер.