Лукашенко: В этом году пройдут парламентские выборы, президентские — в 2020-м (дополнено)

Минск, 19 апреля. В этом году пройдут парламентские выборы, президентские — в 2020-м, сообщил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту.

"Я не буду крутить, вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти, — сказал Лукашенко. — Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, благоприятные более-менее условия. Не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий или неподходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и произойдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом, не будем устраивать политические игры под одну какую-то фигуру или чтобы там чего-то показать".

Лукашенко подчеркнул, что президентские выборы будут организованы в строгом соответствии с законом и в установленные Конституцией сроки, а избирательная кампания должна пройти спокойно и организованно.

"В этом году состоятся выборы в Палату представителей, — сообщил глава государства. — Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя. Я еще не определялся по дате, но скажу, что если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день".

Лукашенко еще раз отметил: если по закону это приемлемо, то проведение выборов в парламент следует ориентировать на эту дату. "Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов. Ну, а кому-то хочется идеологии — так пожалуйста. Кто-то будет критиковать, кто-то будет нападать, кто-то будет защищаться, а кто-то будет праздновать, — сказал он. — И отказываться от этого нельзя. Я и вас призываю к этому. Не нравится вам эта революция, мне тоже революции не нравятся, мы уже лимит исчерпали. Но вот эта борьба, которая накануне революции развивалась, когда наша империя ввязалась непонятно в какие войны, когда довели страну, огромную империю до нищеты (и мы там тоже были), — это неприемлемо. И из этого надо делать соответствующие выводы, что поднялся народ и 10 тысяч большевиков или сколько, которые перевернули империю. Это ж не они перевернули, а народ, который не захотел жить в этой империи".

Лукашенко пообещал, что в ближайшее время по закону будет принято соответствующее решение.

"Выходите и боритесь, — призвал глава государства депутатов. — Стране нужен действующий, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветераны. Ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться, а органы власти я прошу и поддержать их, потому что они не проведут так избирательную кампанию, как еще молодой Давыдько (глава РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько. — БелаПАН.), им надо помогать. И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться. Это ж и есть предвыборная кампания, это и есть выборы".

По словам Лукашенко, стране "нужен очень талантливый парламент". "Он станет эпицентром выработки Основного закона вместе с президентом. Будущим парламентариям и мне (еще) ставить окончательную точку в обновленной Конституции нашей страны", — добавил он.



Согласно законодательству, выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го.



Глава ЦИК Лидия Ермошина в качестве наиболее оптимальной даты проведения выборов в этом году ранее называла первое воскресенье декабря (1 декабря).