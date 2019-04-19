Лукашенко о хоккейном "Динамо": Может быть, один год во главе с Шуневичем они еще опозорятся, а дальше — не нужна нам КХЛ и вообще такая команда

Минск, 19 апреля. Александр Лукашенко 19 апреля в послании народу и Национальному собранию резко негативно высказался о выступлении минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге.

"Я против бешеных зарплат в спорте — как в минском "Динамо". До 15 миллионов в год выбрасываем, и что они показали? Ни черта! Я против этих диких заработных плат, и я их ограничил до невозможности. Может быть, один год во главе с Шуневичем они еще опозорятся, а дальше — не нужна нам КХЛ и вообще такая команда, которая такой позор стране приносит. За 15 миллионов долларов мы сами будем содержать весь хоккей внутри Беларуси!" — заявил Лукашенко.

"Как будто эти пацаны, которые побили вчера морду чехам, хуже хоккейной империи! Они же здесь учились, в Беларуси. И чемпионата у них не было. У всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте", — сказал глава государства.

В нынешнем сезоне минское хоккейное "Динамо" выступило в КХЛ крайне неудачно — в 62 матчах набрало 42 очка и заняло предпоследнее, 11-е, место в Западной конференции (15 побед в основное время, 2 — по буллитам, 37 поражений в основное время, 6 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 119-180). Под руководством канадца Горди Дуайера "Динамо" провело первые 25 матчей и набрало 16 очков (32%), под руководством отечественного тренера Андрея Сидоренко — остальные 37 и набрало 26 очков (35%).

Белорусская команда выступает в КХЛ 11-й год. В плей-офф выходила четыре раза: в сезонах — 2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2016/17.