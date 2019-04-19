Лукашенко об изменении Конституции: Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти

Минск, 19 апреля. Концепция новой Конституции Беларуси еще не разработана, заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту.

"Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества", — сказал Лукашенко.

При этом он высказал свое мнение по поводу того, какой должна быть структура власти. "Надо наделять властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям, варианты уже отработаны. Тот же КГК, другие министерства и ведомства", — отметил Лукашенко.



Он рассказал, какой видит роль главы государства в новой системе управления: "Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: люди не видят вас на фермах и полях. Как будто нет правительства, министров не видно. Надо идти туда, заниматься своими функциями. И это не только потому, что они нехорошие — у нас система так выстроена. Пришло время на это посмотреть и оставить те функции и полномочия президенту, которые он должен исполнять как глава государства — прежде всего кадровые вопросы. Надо подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам на государственный уровень нормальных руководителей".



Глава государства также заявил, что не будет предпринимать попытку "создать такую систему, при которой Лукашенко вроде ушел — и не ушел". "Этого в стране не будет, я вам обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался, прекратите вы об этом писать. Некомпетентные люди, кто так думает", — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что не планирует возврата к предыдущим вариантам Конституции. "Но мы не будем рубить страну на части, на ветви власти и прочее, где полная свобода и ответственности нет. Я это уже все проходил. На мое выступление пригласили бывших депутатов — они тоже видели это. Мы не хотим возвращаться к тому, что было. Поэтому придет время — мы вместе с вами сядем за парту, возьмем школьные ручки и начнем писать наш Основной закон. Но он будет во многом обновлен, и этот закон не то что создаст новую политическую структуру — он будет продолжением того, что мы с вами сделали. От беды беды не ищут", — заключил Лукашенко.



Вопрос о возможном изменении Конституции обсуждается около двух лет. Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" 1 марта нынешнего года заявил, что новую Конституцию "придется принимать". "Нам придется усиливать другие ветви власти, исполнительную, законодательную. Может, что-то, но после серьезного анализа, надо будет предпринять по избирательной системе. Вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной. Это будет сделать просто — уже опыт есть и России, и Казахстана, других стран. Мы его изучим. Я вам клянусь, что эта Конституция не будет продавливаться, не будет приниматься нахрапом, не будет с моей заинтересованностью", — сказал он.