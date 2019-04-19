Лукашенко: Труд человеческий всегда будет востребован, потому что человек уникален, он обладает сознанием

Минск, 19 апреля. Несмотря на развитие высоких технологий, человеческий труд всегда будет востребован, заявил Александр Лукашенко 19 апреля, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту.

"Мы последнее время слишком много говорим и рассуждаем на тему IT. Сами уже компьютерами стали. Говорим о цифровой экономике, не понимая сами, что это такое. Что это за "цифра", почему ее так называют. Ну это вы сами разберитесь в этих компьютерах, в этих википедиях. Залезьте, почитайте, что это такое и чем отличается цифровизация от компьютеризации и так далее. Но человек будет, будет работать, и труд его всегда будет востребован. А вот эта вся цифровизация, эти компьютеры будут служить человеку. В этом истина", — считает глава государства.

"Поэтому не нужно перед собой, как штору, вывешивать вот эту цифровизацию и другие понятия матерные и не матерные, — заявил он. — Труд человеческий всегда будет востребован, потому что человек уникален, он обладает сознанием. К этому пониманию мы пришли в дебатах с айтишниками. Я не побоялся им прямо сказать: вы хорошие ребята, толковые, вы — наш путь, перспектива развития, но не забывайте идти впристежку с этими "МАЗами", "КАМАЗами"… Я им прямо сказал: вместо коровы теленка никто не родит, вместо женщины ребенка тоже никто не родит".

По его словам, высокие технологии необходимо использовать, к примеру, в здравоохранении. "Вы со своей IT-медициной должны помогать и 3D-принтерами печатать сердце и прочее, но ребенка не напечатаете. Он будет не такой, какой нужен в перспективе и сегодня нашему обществу. И всегда будет уважаем тот, кто в любой сфере будет трудиться честно и добросовестно", — резюмировал Лукашенко.