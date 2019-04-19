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Дата распечатки: 19.04.2019 22:14
 
19.04.2019 16:17 Общество

Минприроды призывает население отказаться от украшения мест захоронений пластиковыми цветами

Минск, 19 апреля. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает население отказаться от украшения мест захоронений пластиковыми цветами.

"Пластиковые цветы на кладбищах — это настоящая экологическая беда. На разложение одного букета может уйти не один век", — отмечает пресс-служба природоохранного ведомства и напоминает, что еще десятилетие назад вместо пластика сажали живые цветы и деревья, повязывали на памятники и кресты рушники и ленты.

По информации министерства, ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозится около 1 млн пластиковых цветов. Срок их разложения — от 100 до 500 лет. Вторичной обработке они не подлежат.

"Приобретая искусственные цветы, мы по сути покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды, — предупреждает ведомство. — А при сжигании этих цветов в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, а особенно детей".

Минприроды совместно с экологическими общественными объединениями призывает население проявить экосознание и в качестве альтернативы приносить на кладбища живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонную траву, свечи, ленты из ткани.

В Беларуси Радуницу (день поминовения усопших) в текущем году отмечают 7 мая. В этот день посещают и приводят в порядок места захоронений.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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