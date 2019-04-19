Лукашенко: Амнистии для производителей и распространителей наркотиков не будет

Минск, 19 апреля. Амнистии для производителей и распространителей наркотиков не будет, заявил Лукашенко 19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после послания народу и Национальному собранию.

"Если только посмотрим персонально, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики, — добавил он. — И то исключительно только в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря жестокие решения принимали, в том числе законы вместе с вами, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, желательно, чтобы и не употребляли (там поменьше наказание). Но наркота — это страх, это трагедия, это беда".

"У нас каждый наркоман имеет два автомобиля и разъезжает. Особенно, кто производит и распространяет. Небедные люди. Отдали кому-то, нанюхались, накололись, поехали, совершили преступления, погибли люди. Я уже не говорю про генофонд, кто родится и кому растить этих детей, и их потом лечить. А это убивает нацию", — заявил Лукашенко.

В то же время он обещал "к этому вопросу вернуться". "Потому что Игорь Шуневич (министр внутренних дел. — БелаПАН.) уже сам предложил вернуться к этому вопросу, потому что он контролирует, как исполняются наши решения. Надо вернуться и обсудить эту тему. Посмотрим на вопрос, как он от имени милиции поставит по потребителям этих наркотиков, но по производству и распространению — это негодяи полные. Вряд ли там будет какое-то послабление", — сказал Лукашенко.



25 февраля на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



Парламентарии предлагали применить амнистию в отношении несовершеннолетних, а также впервые осужденных по частям 1, 2 и 3 антинаркотической статьи 328 УК. Как сообщил 2 апреля родственникам осужденных по ст. 328 председатель парламентской комиссии по нацбезопасности Валентин Михневич, предложение депутатов было услышано в МВД и, возможно, будет включено в законопроект об амнистии.