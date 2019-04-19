Лукашенко пообещал подумать над предложением депутата Марзалюка об учреждении Дня белорусской государственности

Минск, 19 апреля. Александр Лукашенко пообещал подумать над предложением депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка об учреждении Дня белорусской государственности. С соответствующим обращением парламентарий обратился к глава государства после его выступления с посланием народу и парламенту 19 апреля.

Марзалюк заявил, что история белорусской государственности насчитывает более тысячи лет. По его словам, "самым древним и самым гордым государственным образованием на территории нашей страны было Полоцкое княжество". Депутат отметил, что в то время на территории Восточной Европы было три столицы — в Киеве, Новгороде и Полоцке. Он сообщил, что недавно в Бобруйске был обнаружен шлем Изяслава Полоцкого, который сейчас находится на реставрации. "Мы его будем выставлять и гордиться этим", — отметил Марзалюк

"С условием того, что малой родиной всех белорусов является Полоцк, как вы считаете, уместно ли было бы, не умаляя наш священнейший праздник День Независимости, ввести День белорусской государственности и праздновать его 5 июня, в день памяти Ефросинии Полоцкой? Она была и полоцкой княжной, и является святой покровительницей Беларуси, которой поклоняются и католики, и православные", — предложил Марзалюк.

По словам Лукашенко, у него "пока нет мнения на этот счет". "Это несколько неожиданно для меня. Наверное, ты в аккаунтах не размещал эту тему, поэтому я не прочитал ее нигде. Мне надо очень серьезно подумать. Но когда вы сказали о Киеве, Новгороде, Полоцке. Да, это было. Я подумал, у некоторых наших политиков нынешних сегодня принято говорить о том, ну какая это страна. Ее не было. Но сейчас она есть. Это не аргумент. Да, Киев, Новгород, Полоцк — это наша колыбель, славянских народов и других, может быть. Но это не значит, что потом не появились более сильные центры, в виде Москвы и так далее".

Лукашенко считает, что необходимо подумать, "чтобы потом никого не обидеть, я как историк это понимаю". "Но это интересное предложение. У меня не хватает знаний здесь. Надо понимать, что такое день государственности, что такое день независимости. Предлагали и день принятия Конституции обозначить. Поэтому, чтобы не было спешки, давайте вместе подумаем, чтобы не попасть под критику. А вопрос очень актуальный и интересный. Особенно с точки зрения того, чтобы показать всему миру, что наши земли белорусские — это древнейшие земли, и государственность к нам приходила и уходила много раз, и мы создавали государственные нормативно-правовые акты. Вот в этом регионе первыми точно и книжки печатали, и герои у нас есть настоящие белорусские. Это правильно, этот тренд уже есть. Это крен в нашей политике верный, не в упрек кому-то, не в укор кому-то, мы это будем делать. Мы в этом плане подумаем и над вашим вопросом", — заявил он.