Лукашенко: По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития

Минск, 19 апреля. По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития, заявил Александр Лукашенко в ежегодном послании народу и парламенту 19 апреля.

Он заявил о необходимости равномерного развития территорий. "У нас очень компактная страна. И разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению", — сказал Лукашенко.

По его словам, в регионах проживает большая часть населения Беларуси, более чем три четверти обращений во время "Большого разговора" поступили из-за пределов Минска. "Это сигналы о том, где вы недорабатываете. Мы недорабатываем. Каждый сигнал находится на контроле" , — предупредил он.

Лукашенко отметил что "задача по сокращению разрыва в уровне и качестве жизни стоит не один год, однако ее активного решения пока не наблюдается ". "Правительство не должно отстраняться от этой проблемы, решать ее необходимо централизованно. Проблемы везде схожи, поэтому требую от Совета министров системной работы. Не стоит повторять ошибки прошлого состава. Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям. Если не знаешь, что делать (я часто говорю), — иди к людям, они тебе подскажут и помогут", - отметил Глава государства.

"В Беларуси определены уровни региональной политики: столица, областные центры, районы, агрогородки и деревни. По каждому направлению — своя стратегия. По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития. Правительству, председателям облисполкомов даю два года на реализацию этих программ, — заявил Лукашенко. — Должен быть результат, который в первую очередь почувствуют наши люди".

Он считает, что "в регионах с учетом их специализации необходимо придать целевой характер инвестициям для усиления их экономического потенциала ". "Условия для развития предприятий любого масштаба и всех форм собственности созданы. Местные органы власти должны оказывать всемерное содействие инвестору в организации своего дела. Все для этого есть. Достаточно четко исполнять на местах имеющиеся нормы", — добавил Лукашенко.

Он также заявил о необходимости дальнейшего развития инфраструктуры, озеленения городов. "Комфортные условия проживания — вот основа социальных стандартов и главный критерий успешного завершения региональных проектов. Здесь при необходимости должны быть сформированы соответствующие программы строительства и модернизации", — подчеркнул глава государства.

"Природный ландшафт Беларуси — наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы, тоже должны утопать в зелени и цветах. В нынешнем году необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии "Малой родины". Чистота и эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это же здоровье людей", — заявил Лукашенко.

Он призвал активнее участвовать в озеленении, высадке деревьев. "Мы все без исключения ответственны за наведение порядка и его поддержание. Все должны подключиться к этой работе — местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно, сами жители. Нет сомнений в том, что наши люди действительно чувствуют себя хозяевами на своей земле, любят свою малую родину", — подчеркнул Лукашенко.