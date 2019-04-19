"МТБанк" предупреждает клиентов о возможных технических сбоях с 4 по 10 мая

Минск, 19 апреля. С 4 по 10 мая 2019 года "МТБанк" переходит на новую автоматизированную систему банковской деятельности (АБС), из-за чего возможны временные технические сбои, говорится в сообщении кредитной организации.

"Внедрение новой АБС станет финальным этапом глобального проекта банка по модернизации своей ІТ-инфраструктуры. Проект сопряжен с рядом неудобств для клиентов", — сообщает "МТБанк".

В связи с этим специалисты банка будут консультировать клиентов по всем основным каналам коммуникации: от контакт-центра до социальных сетей и мессенджеров.

Как отмечает "МТБанк", переход на новую АБС позволит создавать новые технологические решения, существенно сократить сроки вывода новых продуктов на рынок и усовершенствовать IT-архитектуру банка в целом.

"Уверены, что внедрение новой АБС даст нам ряд неоспоримых технологических и бизнес-преимуществ и укрепит наши лидерские позиции на рынке", — заявил и.о. председателя правления банка Александр Титов.

По данным "МТБанка", в период проведения технических работ, с 4 по 10 мая, клиенты смогут пользоваться большинством сервисов банка, однако "возможны временные технические сбои по картам и прочим сервисам".

"Планируется, что работа сервисов будет восстанавливаться в течение 30 минут. Все возможные сбои в сервисах и услугах будут отслеживаться и исправляться максимально оперативно в течение всего периода миграции. Полностью переход на новую систему планируется завершить до утра 10 мая", — сообщает банк.

"МТБанк" был основан в 1994 году и на тот момент был первым коммерческим банком с участием иностранного капитала. Сегодня он является крупнейшим по размеру активов частным банком Беларуси, принадлежащим национальному владельцу. Банк обслуживает более 940 тыс. клиентов.