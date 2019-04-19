Посол РФ Бабич ждет извинений от депутата Канопацкой за некорректно сформулированный, по его мнению, вопрос к Лукашенко о стоимости БелАЭС

Минск, 19 апреля. Посол России в Минске Михаил Бабич в интервью РБК высказал претензии в адрес депутата Палаты представителей Беларуси, активистки оппозиции Анны Канопацкой. Дипломат считает, что Канопацкая, задавшая после ежегодного послания Александра Лукашенко народу и парламенту вопрос о снижении стоимости строительства Белорусской атомной электростанции, приняла участие в провокации.

Парламентарий поинтересовалась у Лукашенко, действительно ли Россия снизила стоимость строительства БелАЭС, сославшись на Бабича, который, по ее словам, заявлял об этом в СМИ. При этом дипломата она не цитировала и массмедиа не назвала.

"Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет. Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе", — отреагировал Лукашенко. Он подчеркнул, что стоимость строительства АЭС является коммерческой тайной и он с членами правительства и российской стороной договаривались подобные цифры не называть, однако, в случае если это сделал посол, надо дать свои пояснения.

По словам официального лидера, договор о строительстве АЭС заключался исходя из "существующих цен в мире" на тот момент. "Я Владимиру Владимировичу [Путину] говорил: вот, мы на 10 миллиардов договаривались, а реальная цена-то будет, наверное, меньше 7 миллиардов. Он мне отвечает: вот ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами", — сказал Лукашенко.

"И почему у нас станция получится дешевле? Во-первых, жесточайший контроль, — пояснил он. — У меня за это отвечал вице-премьер [Владимир] Семашко, теперь вице-премьер [Игорь] Ляшенко отвечает. Каждую запчасть, откуда бы она ни шла, белорусская, российская, тем более западная… И везде это деньги, поэтому мы поставили на государственный контроль. Обычно мне докладывают по всем происшествиям, потому что, вы знаете, у нас после Чернобыля эта фобия".

"К сожалению, история наших партнеров ничему не учит. Приходится констатировать, что белорусского президента опять обманули. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС", — заявил Бабич РБК. По его словам, рассчитать конечную стоимость БелАЭС можно будет только после завершения строительства обоих блоков станции, "а это, как известно, произойдет не ранее конца 2020 года".

По мнению российского посла, вопрос Канопацкой мог быть "срежиссирован специально". "Случившееся недоразумение выглядит еще более комично, чем предыдущее. Если в ходе "Большого разговора" президента Белоруссии обманывали чиновники, то в этот раз они как люди квалифицированные и хорошо понимающие, что происходит на самом деле, этого себе позволить уже не могли. Поэтому "почетное право" сделать провокационную подачу своему президенту было предоставлено той самой оппозиции, которую Александр Григорьевич так гневно клеймил 30 минутами раньше", — сказал дипломат.

По словам посла РФ, он намерен "пригласить Канопацкую для разговора". "Ответим ей на все вопросы, которые ее беспокоят в российско-белорусских отношениях, поговорим про БелАЭС, попросим и ее объяснить, что она имела в виду, делая подобного рода заявления. Раз президент Белоруссии считает ее легитимным источником для своего диалога с народом, надеюсь, и на нас никто не обидится, если мы постараемся честно обсудить эти вопросы с гражданским обществом", — добавил он.

Посольство, подчеркнул Бабич, намерено опубликовать перечень всех комментариев посла по теме БелАЭС. "После чего будем ждать официальных извинений", — заявил дипломат.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 в Островце (Гродненская область). Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

В апреле на станции приступили к начальному этапу запуска первого энергоблока. Программа запуска блоков состоит из четырех этапов — предпусковых наладочных работ, физического пуска, энергетического пуска и опытно-промышленной эксплуатации.