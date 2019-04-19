Обзор важнейших событий 19 апреля 2019 года

Минск, 19 апреля. Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием народу и Национальному собранию. Основные тезисы:

- В этом году пройдут парламентские выборы, президентские — в 2020-м. Я не буду крутить, вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, благоприятные более-менее условия. Не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий или неподходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и произойдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом, не будем устраивать политические игры под одну какую-то фигуру или чтобы там чего-то показать.

- В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам.

- Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе крупных предприятий и производств, это наше неоспоримое преимущество.

- Правительство и иные государственные органы должны не допускать непомерного роста цен на необходимые народу товары. Почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике.

- Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов при той социальной корзине, социальной защищенности, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства, не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий.

- Первая задача для сельского хозяйства — жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина, никакой демократии и болтовни. На это должны быть мобилизованы все, начиная от руководителя хозяйства, специалистов и заканчивая нашей милицией. Они там не справятся с теми проблемами, которые сегодня существуют в деревне.

- Языковой вопрос в Беларуси закрыт. В стране снова пошла "языковая волна". Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще. Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если кто-то хочет потерять свое сердце, потеряет белорусский. Что вы хотите потерять — разум или сердце?