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Дата распечатки: 20.04.2019 10:53
 
20.04.2019 10:06 Общество

Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 21 апреля

Минск, 20 апреля. Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Пасху 21 апреля.

"Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости", — говорится в поздравлении.

"Утверждая созидательные идеи братства и человеколюбия, Светлая Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе", — отметил глава государства.

 

БелаПАН.

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