Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 21 апреля

Минск, 20 апреля. Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Пасху 21 апреля.

"Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости", — говорится в поздравлении.

"Утверждая созидательные идеи братства и человеколюбия, Светлая Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе", — отметил глава государства.