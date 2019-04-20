Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/20/ru_1001442/
Дата распечатки: 20.04.2019 15:51
 
20.04.2019 11:30 Спорт

После первого дня полуфинального матча Кубка федерации Австралия — Беларусь ничья 1:1

Минск, 20 апреля. Поле первого дня полуфинального матча Мировой группы Кубка федерации между женскими теннисными сборными Австралии и Беларуси ничья 1:1. Встреча проходит 20—21 апреля в Брисбене.

Сначала Арина Соболенко (10-е место в одиночном рейтинге ВТА) за 2 часа 49 минут победила Саманту Стосур (77) — 7:5, 5:7, 6:3, а затем Виктория Азаренко (61) проиграла Эшли Барти (9) — 6:7 (2:7), 3:6. Эта встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В воскресенье Соболенко встретится с Барти, а Азаренко — со Стосур. После этого на корт выйдут пары: Вера Лапко (105-е место в парном рейтинге) и Лидия Морозова (41) против Барти (9) и Стосур (17).

Во втором полуфинале соперничают Франция и Румыния.

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает третье место, Австралия — шестое, Франция — четвертое, Румыния — пятое.

О матче в Брисбене высказался накануне Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту: "Если [председатель федерации Сергей] Тетерин провалит в субботу-воскресенье полуфинальный матч Кубка федерации — это позор будет нации. Это такой позор, как в биатлоне и лыжах".

Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 20 Апрель 2019, 15:51
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск