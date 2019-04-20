Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/20/ru_1001452/
Дата распечатки: 20.04.2019 15:51
 
20.04.2019 13:19 Общество

Начальник гомельской госинспекции по карантину растений задержан по подозрению в получении взятки

Минск, 20 апреля. Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали с поличным после получения взятки в служебном кабинете заместителя директора — начальника госинспекции по карантину растений Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, сообщила пресс-служба МВД.

"Установлено, что руководитель неоднократно получал незаконные вознаграждения за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию", — говорится в сообщении.

"Речь идет о подготовке и выдаче представителю коммерческой структуры официальных документов, обеспечивающих беспрепятственные поставки отечественной плодовоовощной продукции в другие страны без соблюдения установленных требований, проведения осмотра и экспертизы товара", — сообщили в 8-м управлении (по Гомельской области) главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД.

Оперативникам известно о нескольких эпизодах преступной деятельности 38-летнего подозреваемого, за которые он получал взятки от 15 рублей до 100 долларов. Суммы зависели от сроков получения соответствующих сертификатов и актов, а также объемов экспортируемой продукции.

Мужчину заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 20 Апрель 2019, 15:51
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск