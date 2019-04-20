Начальник гомельской госинспекции по карантину растений задержан по подозрению в получении взятки

Минск, 20 апреля. Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали с поличным после получения взятки в служебном кабинете заместителя директора — начальника госинспекции по карантину растений Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, сообщила пресс-служба МВД.

"Установлено, что руководитель неоднократно получал незаконные вознаграждения за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию", — говорится в сообщении.

"Речь идет о подготовке и выдаче представителю коммерческой структуры официальных документов, обеспечивающих беспрепятственные поставки отечественной плодовоовощной продукции в другие страны без соблюдения установленных требований, проведения осмотра и экспертизы товара", — сообщили в 8-м управлении (по Гомельской области) главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД.

Оперативникам известно о нескольких эпизодах преступной деятельности 38-летнего подозреваемого, за которые он получал взятки от 15 рублей до 100 долларов. Суммы зависели от сроков получения соответствующих сертификатов и актов, а также объемов экспортируемой продукции.

Мужчину заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов преступной деятельности.