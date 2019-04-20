Лукашенко: Зря страдают некоторые политики в России по поводу заявлений о суверенитете Беларуси

Минск, 20 апреля. Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на субботнике 20 апреля, прокомментировал реакцию некоторых российских политиков на его слова о суверенитете Беларуси.

Журналисты поинтересовались мнением главы государства насчет "нервной реакции некоторых политиков, в том числе в России, насчет фразы, сказанной накануне в послании белорусскому народу и Национальному собранию". Лукашенко тогда заявил, что "тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой — получит мощнейший отпор".



"Там внутренний фактор и внешний (в этом высказывании). Эта тема актуальная. И когда я обратился к ней, я просто решил таким образом своими мыслями (поделиться), которыми я мучаюсь, страдаю и болею. Может, даже усилить, сделать акцент на этом", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, внутренний аспект был связан с тем, что порой высказываются предположения, якобы Лукашенко, еще кто-то хотят Беларусь включить в состав какого-то государства. "Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса, — сказал глава государства. — Что касается внешней, история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет, получит отпор".



"Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: ах, это против России. Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России", — подчеркнул официальный белорусский лидер.

Лукашенко в связи с этим добавил, что он не встречал ни географических, ни административных, ни политических карт мира или Европы, где бы граница Российской Федерации проходила бы под Минском или далее. "Этого мы нигде не видели и не встречали. Дальше не хочу продолжать. Другие карты есть. Поэтому тем надо думать и в свой адрес воспринимать сказанное", — обратил внимание глава белорусского государства.