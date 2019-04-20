Лукашенко о наведении порядка в Куропатах: Я пытался сделать от души, и это еще не окончание

Минск, 20 апреля. В Куропатах будет наведен "определенный порядок" и установлены правила, при этом никому не будет запрещено посещать урочище. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 20 апреля.

Глава государства отметил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики. "Люди сегодня заняты на заводах, фабриках, сеют хлеб, понимая, что без этого нельзя. Они даже не знают про наши хитросплетения, какие-то дебаты, градусы. А те, кто это слышит, задаются вопросом: что, больше нечего делать? Другие спрашивают, кто больше в теме: "Что, опять?" Ведь на Куропатах выросли многие наши оппозиционные политики, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — И мне казалось, что тема Куропат стала той, которая должна быть в обществе. Я уже думал, что никто больше не будет эту проблему политизировать, и никто не будет наживаться на этой теме как политик. А нет..."

Говоря о наведении в Куропатах порядка, Лукашенко отметил: "Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на "Большом разговоре" я сказал: "Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь". Люди, которым было поручено, с душой пришли, вычистили эту территорию, огородили легким заборчиком. Там еще не закончено. На забор мы вывесим цветы, как на проспекте Победителей на разделительной полосе. Мы сделаем ворота, чтобы туда люди могли зайти и выйти".

Глава государства рассказал и о других причинах, почему было принято решение установить ограду. По его словам, доходило до того, что некоторые люди справляли в этом месте свои физиологические потребности. "Мне стыдно даже вам говорить, когда мне показали фотографии, что там творится... Стоит за деревом лоботряс, "бел-чырвона-белы сцяг", и поливает это дерево. Там же ни туалетов, ничего не было. Они пришли — кто прокололся, кто нанюхался этой гадости... Есть некоторые, кто и по-большому там. Но, самое главное, не было огорожено: люди выгуливали собак по этим могилам, по головам людей, которые там лежат, которым не надо эта политика. Настоящее кладбище, где люди похоронены, и никто не знает, где эта могилка", — заявил Лукашенко.

"И посмотрите, там крестов навбивали на этом кладбище больше, чем деревьев. А ты, когда забивал этот крест, думал о том, что там голова погибшего человека, что ты загоняешь этот крест в его тело или голову. Если уж хотели эти кресты там прикрепить, так возьмите этих "страдающих" католиков и православных, которые вдруг возбудились (священнослужители), пойдите туда, освятите и привяжите этот крестик к дереву, чтобы в голову не вбивать этот крест там", — продолжил он.

Лукашенко упомянул и о крестах высотой в несколько метров, которые ранее были установлены по периметру урочища. "Это что, для тех людей?! Это политика, это надо было показать. А что показать, я не понимаю", — отметил он.

"Поэтому я поручил по-христиански, по-мусульмански, по-иудейски (там же разные люди). И кто-то из мусульман правильно заметил, когда католики там начали возмущаться: чего вы, говорит, расстраиваетесь, злитесь — там же и мусульмане, и евреи, не только христиане — православные и католики", — рассказал Лукашенко. Он заявил, что те кресты по 5-7 м высотой были установлены не от души и небескорыстно. "Я пытался сделать от души. И это еще не окончание. Мы приведем в порядок это урочище. Мы извинимся перед этими людьми за то, что мы ворошим их прах. Они же оттуда на нас смотрят и думают: "Люди, зачем вы, оставьте нас в покое". Они этого хотят. Любой умерший человек, который находится там, в земле, думает только одно: "Я ушел, живите вы, долго живите, только не ворошите мой прах". А мы каждый год, политизируя проблему, топчемся по их головам. Это ненормально. Это моя точка зрения. Может быть, у кого-то иная, — сказал белорусский руководитель. — Может, какой-то другой президент придет и начнет искать какой-то консенсус и опять перероет эти могилы. Пока я президент, этого не будет".

Глава государства заверил, что будет определенный порядок и правила, при этом никому не будет запрещено посещать урочище. "Но по этим правилам. И отдать дань уважения тем, кто был застрелен в 30-е, 40-е, еще в какие-то годы. Мы сегодня даже не знаем: это только сталинские репрессии или там хоронили и подзахоранивали еще кого-то, или там фашисты расстреливали людей. Мы же этого не знаем. И я не сторонник, чтобы опять копошиться и рыться от раскопок до архивов. Надо отдать дань уважения тем, кто там лежит. Не надо их делить на евреев, украинцев, русских, поляков или белорусов. Это наши люди, даже если их туда привезли из России, Украины или Австрии. Не надо их ворошить. Им надо отдать дань уважения, как мы это делаем в "Тростенце", — заявил Лукашенко.

"Думаю, придет время. Мне надо еще серьезно подумать над этими вопросами. И когда мы окончательно обустроим это урочище, мы еще на эту тему поговорим", — подытожил белорусский руководитель.

4 апреля в Куропатах по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе.

5 апреля митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал всех верующих Беларуси "во время богослужений Крестного пути просить прощения за каждый грех святотатства против Святого Креста, совершенный на нашей земле во все времена". После очередного случая сноса крестов 13 апреля католический иерарх выступил с новым обращением, в котором призвал ответственных лиц прекратить эти действия и "путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия".

С 4 по 7 апреля при различных обстоятельствах, так или иначе связанных с Куропатами, было задержано около 20 человек, часть из них судили, наказав административными арестами и крупными штрафами.

10 апреля защитники Куропат передали в Администрацию президента открытое обращение на имя Лукашенко с призывом вернуть на место демонтированные кресты.