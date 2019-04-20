Вице-премьер Кухарев: По предварительным данным, на субботнике собрано уже 8,7 млн рублей

Минск, 20 апреля. Около 3 млн белорусов принимают участие в республиканском субботнике, сообщил 20 апреля заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника Владимир Кухарев.



"По традиции белорусы приняли активное участие в республиканском субботнике. Работают примерно 3 млн человек. По предварительным данным, собрано уже 8,7 млн рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство летних оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске", — цитирует Кухарева пресс-служба правительства.



По оперативной информации, наибольшее количество людей участвует в субботнике в Минске — почти 700 тыс., в Гомельской области — 430 тыс., Брестской — 420 тыс. Традиционно столица в лидерах и по заработанным деньгам — более 2,8 млн рублей.



Кухарев участвовал в посадке леса в Валерьяновском лесничестве Узденского лесхоза. Здесь работали премьер-министр Сергей Румас, вице-премьеры и сотрудники аппарата Совмина. Руководство правительства высаживало сосны и ели на участке, где деревья были вырублены из-за повреждения жуком-короедом.



Согласно постановлению Совета министров № 231 от 10 апреля 2019 года, денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.



Предусмотрено, что 50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.



Остальные 50% перечислят Министерству финансов. Эти средства будут направлены Мингорисполкому на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).