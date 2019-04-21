Католики, греко-католики и протестанты празднуют Пасху

Минск, 21 апреля. Католики, греко-католики и значительная часть протестантов отмечают древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Накануне вечером во всех католических костелах, греко-католических часовнях и протестантских молитвенных домах Беларуси прошли праздничные богослужения.

В пастырском послании к верующим и всем людям доброй воли председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич отметил, что торжество Воскресения Христа "является хорошим поводом для того, чтобы поразмышлять как над тайной воскрешения Иисуса из мертвых, так и над необходимостью духовного возрождения нас и нашего общества".

По его словам, правда воскресения открыла путь "к нашему духовному возрождению и стала своеобразным "дорожным знаком" в нашей повседневной жизни". Но эта правда также призывает к духовной работе над самим собой.

"Кроме нашего личного воскресения, необходимо также и общественное, — говорится в послании. — Вся наша страна должна воскресать к новой духовной жизни. Социально-политические перемены 1990-х годов прошлого века дали новые возможности. До этого благословенного времени наша страна шла дорогой страданий за веру и одновременно дорогами ее мужественного исповедания и молитвы".

"Но должным ли образом мы используем дарованные нам Божьим Провидением возможности? — задается вопросами архиепископ Кондрусевич. — Преображает ли светло воскресения лично нас и всю нашу страну? Строим ли мы нашу личную и общественную жизнь с Богом? Делаем ли все возможное, чтобы в наших душах и законодательстве нашлось достойное место для Бога? Действительно ли хотим на государственном и личном уровне сохранить наши семьи от кризиса, который несет бич разводов, "свободных союзов" мужчины и женщины без церковного благословения, от требования противоречащих Божьему праву однополых союзов и пропаганды гендерной идеологии? Должным ли образом заботимся о сохранении наиболее ценного Божьего дара жизни и преодолении кризиса, который ведет к геноциду нашего народа, в результате чего страна оказалась в "демографической яме"? Заботятся ли наши СМИ и культура о нравственном воспитании нашего народа на христианских ценностях?".

Глава белорусского костела подчеркивает, что особого внимания требует молодежь, которая "подвергнута воздействию аморального мира посредством рекламы, средств коммуникации, стиля жизни, развлечения и удовольствия". "Стремление к аморальному бизнесу и прибыли", уверен священник, ведет к "необратимым изменениям в молодежной психике и нравственности". Католический иерарх призвал молодежь строить свою жизнь "на мощном фундаменте, которым есть Христос и учение церкви".

"На наших глазах белорусскому народу прививается нигилистическая идеология, которая печется не о поиске Божьей истины, а об ее уничтожении. Поэтому сегодня нам необходимо посмотреть на наши дела с перспективы воскресения. Во многих сферах нашей личной и общественной жизни мы видим диктат практического материализма. Пропагандируется стиль жизни, в котором нет места Богу. Его заменяет человек, ценность которого зачастую измеряется физической и хозяйственной эффективностью, счетом в банке и обеспечением удовольствий. Всему этому необходимо противопоставить правду о святости человека, который создан по образу и подобию Божьему и спасен драгоценной кровью Христа ", — отметил митрополит Минско-Могилевский.

Римско-католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архиепархией и тремя епархиями — Витебской, Гродненской и Пинской. По статистическим данным за 2013—2016 годы, опубликованным на портале костела, к католической вере себя причисляют свыше 1,4 млн граждан страны, объединенных в 486 приходов. Среди них около 10 тыс. греко-католиков.

Количество протестантов в Беларуси оценивается, по различным данным, от 200 тысяч до 500 тысяч.