Белорусские теннисистки проиграли австралийкам в полуфинале Кубка федерации

Минск, 21 апреля. Женская сборная Беларуси по теннису не смогла выйти в финал Кубка федерации.

В полуфинальном матче, который прошел 20—21 апреля в Брисбене, белоруски проиграли команде Австралии со счетом 2:3.

В первый день Арина Соболенко (10-е место в одиночном рейтинге ВТА) за 2 часа 47 минут победила Саманту Стосур (77) — 7:5, 5:7, 6:3, а затем Виктория Азаренко (61) проиграла Эшли Барти (9) — 6:7 (2:7), 3:6. Эта встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Во второй день Соболенко уступила Барти — 2:6, 2:6 (за 1 час 19 минут), а Азаренко взяла верх над Стосур — 6:1, 6:1 (за 59 минут).

Судьба встречи решилась в парном матче. В составе белорусской сборной вместо заявленных Веры Лапко (105-е место в парном рейтинге) и Лидии Морозовой (41) вышли Соболенко (23) и Азаренко (99). Они проиграли Барти (9) и Стосур (17) в трех сетах — 5:7, 6:3, 2:6 (за 1 час 55 минут).

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает третье место, Австралия — шестое.

О матче в Брисбене высказался 19 апреля Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту: "Если [председатель федерации Сергей] Тетерин провалит в субботу—воскресенье полуфинальный матч Кубка федерации — это позор будет нации. Это такой позор, как в биатлоне и лыжах".

Единственный раз белорусская команда играла в финале КФ в 2017 году (домашнее поражение от США — 2:3).