После поставки некачественной нефти из России Беларусь вводит ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов

Минск, 21 апреля. Беларусь на время проведения посевной кампании вводит ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко 21 апреля во время заседания оперативного штаба в ОАО "Нафтан" (Новополоцк).

В комментарии телеканалу ОНТ он сообщил, что после поставки партии некачественной нефти из России для Беларуси на первое место выходит внутренний рынок. Ограничения вводятся на поставку светлых нефтепродуктов "по всем экспортным направлениям".

По словам Ляшенко, 23 апреля в Россию выезжает делегация "Белнефтехима", в составе которой директора нефтеперерабатывающих предприятий, для переговоров с представителями "Транснефти".

"Мы надеемся и не сомневаемся в профессионализме российской компании. Я говорил с руководством "Транснефти", они заверили меня, что предпринимают все необходимые действия по откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешивании более качественных углеводородов", — сказал чиновник.

По его словам, российские поставщики нефти пообещали, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Вице-премьер добавил, что Беларусь в связи с этой ситуацией несет как "экономические, так и технические издержки".

19 апреля представители "Белнефтехима" сообщили, что уже несколько дней по нефтепроводу "Дружба" из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. Как сообщил в эфире телеканала СТВ председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, "отдельные пробы показывали превышение в 100 раз".

"Опасность данного вещества заключается в высокой коррозионной агрессивности. Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования, отравление катализаторных дорогостоящих систем, — сказал Рыбаков. — Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это минимально десятки миллионов долларов и может исчисляться многими сотнями".

По информации концерна, первыми некачественное сырье получили на Мозырском НПЗ, где его локализовали.

"С нашей стороны на заводе организован усиленный контроль за состоянием технологического оборудования, за ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа", — сообщил СТВ генеральный директор ОАО "Мозырский НПЗ" Виталий Павлов.

В "Белнефтехиме" отметили, что до следующего пункта назначения — ОАО "Нафтан" – некачественное сырье еще не успело дойти по трубопроводу. "Мы предполагаем, что эта нефть с воскресенья на понедельник поступит уже на наш узел учета. Для завода это катастрофа, — заявил генеральный директор новополоцкого предприятия Александр Демидов. — Мы можем потерять не один десяток миллионов долларов с возможной остановкой в принципе предприятия в целом. Приято решение о снижении загрузки для того, чтобы мы, имея определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать. Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало. В течение нескольких дней этот вопрос надо решать".

В концерне заверяют, что в товарное топливо опасная смесь не поступает, ее изымают из процесса, поэтому готовый продукт по-прежнему высокого качества.