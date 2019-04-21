Владимир Зеленский побеждает на президентских выборах в Украине — экзит-полы

Минск, 21 апреля. 41-летний шоумен Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов в Украине, свидетельствуют данные экзит-полов (опросы на выходе с избирательных участков).

Зеленский набирает 73,2% голосов, его конкурент, 53-летний глава государства Петр Порошенко, — 25,3%. Опрос был организован в рамках Национального экзит-пола (фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

По данным Центризбиркома Украины, явка избирателей на 15 часов составила 45,26%. Участки были открыты с 8 до 20 часов.

В Беларуси голосование было традиционно организовано на двух участках: в посольстве Украины в Минске и в консульстве в Бресте.

Посол Украины Игорь Кизим заявил в день голосования, что не видит "угрозы изменения белорусско-украинских отношений" в случае смены главы государства.

"У нас привыкли, что от [одного] человека зависит всё. Мне кажется, за последние пять лет созданы механизмы, которые необратимы и набрали оборот, уже работает система. За последние два — два с половиной года, пока я здесь, мы четко определили, как работать, создали механизм. Есть стратегия развития белорусско-украинских отношений, она была утверждена и принята", — сказал дипломат.

Кизим отметил, что стратегия развития двусторонних отношений реализуется, а в качестве примеров упомянул рост товарооборота между двумя странами, проведение белорусско-украинских форумов, начало вещания украинского телеканала UA TV, проведение дней культуры.

"Я не вижу принципиальных различий между программой кандидатов по отношению к Беларуси. Поэтому я думаю, что все будет в формате, который определили все вместе, только на позитиве и по восходящей", — сказал Кизим.

Политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью БелаПАН 1 апреля заявил, что в случае победы этого кандидата взаимоотношения между Украиной и Беларусью не ухудшатся. "Мы готовы сотрудничать с любыми государствами, которые позитивно настроены по отношению к Украине и готовы развиваться вместе с нашей страной, а Беларусь является одним из таких государств", — подчеркнул Разумков.

По его словам, Украину и Беларусь связывают многолетние тесные дружеские узы, "есть также достаточно много позитивных моментов в истории обеих стран".

"Это государство нам во многом помогало, в том числе сегодня в Минске проходит определенный переговорный процесс, который рано или поздно позволит вернуть в страну мир. При президенте Зеленском взаимоотношения между Украиной и Беларусью точно не станут хуже. Отношения между нашими государствами будут развиваться в позитивном русле", — отметил советник штаба Зеленского.

В первом туре 31 марта Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. В выборах участвовало 39 кандидатов (заявки подавал 91). Явка составила 62,8%. В Беларуси на первом месте также оказался Зеленский (41,03% голосов), а Порошенко стал вторым (24,98%).

Зеленский станет шестым президентом независимой Украины. Ранее государство возглавляли Леонид Кравчук (1991—1994), Леонид Кучма (1994—2005), Виктор Ющенко (2005—2010), Виктор Янукович (2010—2014) и Петр Порошенко (2014—2019).

Беларусью с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко.

1 марта в ходе "Большого разговора с президентом" Лукашенко высказал мнение, что президентом Украины вновь будет избран Порошенко. По словам белорусского руководителя, то, что на первое место в рейтингах кандидатов вышел Зеленский, — "это реакция общества". "Но президентом будет Порошенко, он выйдет во второй тур. Может, с Зеленским или еще кем-то, скорее всего, с ним. А те, кто за него проголосовал (в первом туре), за него и проголосуют, а те, кто за других, — проголосуют за Порошенко. Порошенко еще последнего слова не сказал, подождите. Я думаю, Петр Алексеевич эту должность сохранит", — заявил Лукашенко.

В целом, отметил официальный лидер, выборы президента в Украине вызывают у него "много тревоги". "В основе лежит то, что я не хочу, чтобы нашу Украину кто-то использовал как разменную монету, не хочу, чтобы Украина была площадкой розыгрыша больших государств, украинцы этого не заслуживают", — сказал он.

8 апреля в интервью турецкому информагентству "Анадолу" Лукашенко заявил: "Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко". Он отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. "Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом Грузии, конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", — сказал Лукашенко. "Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо, — посоветовал он. — Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет".

Уже на следующий день, 9 апреля, Лукашенко скорректировал свою позицию. По словам белорусского руководителя, Зеленского "дубасят" в том числе и в России, акцентируя внимание на его актерской профессии. "А что, актер не может быть президентом?" — задался вопросом официальный лидер. Он привел в пример 40-го президента США Рональда Рейгана, который был известен как актер и радиоведущий.

Лукашенко становился героем сатирических проектов Зеленского и его компании "Студия Квартал-95", в частности политического мультсериала "Сказочная Русь" и сериала "Слуга народа". В январе на вопрос белорусской службы "Радио Свобода", как он будет после этого выстраивать отношения с белорусским руководителем в случае победы на выборах, Зеленский заявил: "Посмотрите, пожалуйста, любое шоу — американское или европейское, ведь именно в этом направлении развиваются демократические страны. Посмотрите: все смеются над политиками, над главами государств. Президенты, у которых прекрасное чувство юмора, они все умные".

В феврале Зеленский в интервью своему Youtube-каналу "Зе!Президент" заявил, что прогнозирует омоложение политических элит в странах-соседях. "Я думаю, что тенденция и тренд этот будет в Украине, и вот у меня такое ощущение — давай запомним этот момент в жизни, мы говорили об этом на лавочке на Ланжероне в Одессе — я думаю, что тенденция сработает в близких Украине территориально и исторически государствах", — сказал Зеленский. "Я думаю, что нас ждут интересные события в бывших странах СНГ… Это какая-то смена общего отношения к строительству государства, будет другое управление государством. Молодые, сильные будут заботиться… Смена будет колоссальная. Мы знаем, как мы хотим поменять, и вам всем понравится", — подчеркнул кандидат.

По его словам, очень сильно преувеличена ценность людей, которые приросли корнями к власти и пытаются никуда ее не отпускать.

Тогда в Одессе на встрече Зеленского с участниками фестиваля украинской Лиги смеха затрагивалась тема отъезда молодежи из бывших республик СССР. Кандидат в президенты согласился с мнением минчанина Антона Самусика, что из Беларуси в Украину молодые люди массово едут за ощущением свободы при сопоставимом уровне зарплат.

В марте в интервью ведущим западным СМИ Зеленский высказался за расширение формата минских переговоров по урегулированию ситуации на юго-восторке Украины. "Мы понимаем, что у нас очень сложная ситуация, у нас катастрофически сложные соседи. Спасибо, конечно, западным партнерам и санкциям и вообще появлению минских договоренностей. Они не работают, надо расширять стол переговоров, привлекать к этому столу Великобританию и США", — заявил кандидат.