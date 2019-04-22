Лукашенко поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины (обновлено)

Минск, 22 апреля. Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

По подсчетам ЦИК Украины, после обработки более 90% протоколов для голосования у Зеленского 73,21% голосов, Петра Порошенко — 24,45%.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Глава государства выразил убеждение, что "совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".

Лукашенко пожелал Зеленскому "крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа".

20 апреля Лукашенко, общаясь с журналистами на республиканском субботнике, заявил: "Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной".



По поводу Зеленского он отметил, что это человек новый в политике и неопытный. "Я тоже был когда-то еще моложе и неопытнее, поэтому мне ли оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения. Если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем рядом", — добавил Лукашенко.



Он также считает, что не надо упрекать Зеленского "в том, что он артист". "Любой глава государства хочет хорошо выглядеть перед гражданами и является лицом своего народа. Каждый политик в какой-то степени является артистом", — сказал Лукашенко.



После первого тура президентских выборов в Украине, который состоялся 31 марта, политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии БелаПАН заявил, что в случае победы Зеленского взаимоотношения между Украиной и Беларусью точно не станут хуже.



"Мы готовы сотрудничать с любыми государствами, которые позитивно настроены по отношению к Украине и готовы развиваться вместе с нашей страной, а Беларусь является одним из таких государств", — сказал Разумков. Он отметил, что Украину и Беларусь связывают многолетние тесные дружеские узы, "есть также достаточно много позитивных моментов в истории обеих стран".



"Это государство нам во многом помогало, в том числе сегодня в Минске проходит определенный переговорный процесс, который рано или поздно позволит вернуть в страну мир. При президенте Зеленском взаимоотношения между Украиной и Беларусью точно не станут хуже. Отношения между нашими государствами будут развиваться в позитивном русле", — заявил советник штаба Зеленского.