На Мозырском НПЗ повреждено дорогостоящее оборудование (дополнено)

Минск, 22 апреля. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование, сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим".

"20 апреля на установке ЛК-6У № 2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций. Ремонтно-механическое производство предприятия произвело демонтаж указанного оборудования и приступило к ремонту", — сообщает Мозырский НПЗ. Предварительное обследование оборудования установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.

По информации гендиректора мозырского предприятия Виталия Павлова, специалисты действовали "быстро и четко", на заводе был организован усиленный контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима. Сейчас увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозии. "Несмотря на возникающие проблемы, связанные с коррозионным износом оборудования, ОАО "Мозырский НПЗ" по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, в полном ассортименте", — подчеркивают на предприятии.

В "Белнефтехиме" БелаПАН сообщили, что транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" продолжается. "По информации ОАО "Гомельтранснефть Дружба", в белорусском участке магистрального нефтепровода находится более 700 тысяч тонн нефти, содержащей повышенные дозы хлорорганики. Кроме белорусского участка, весь нефтепровод от Самары до Унечи, а это 1.400 километров, заполнен "грязной" нефтью", — отметили в концерне.



"Мы принимаем все меры, чтобы обеспечить внутренний рынок бензином и дизельным топливом в надлежащем объеме. Экспорт нефтепродуктов временно ограничен", — добавили в "Белнефтехиме". Там ожидают, что нефть надлежащего качества поступит по нефтепроводу не ранее чем через 8-10 дней.

19 апреля в "Белнефтехиме" сообщили, что уже несколько дней по нефтепроводу "Дружба" из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. В эфире телеканала СТВ председатель концерна Андрей Рыбаков сообщил, что "отдельные пробы показывали превышение в 100 раз". Первым некачественное сырье получил Мозырский НПЗ, где его локализовали.

21 апреля в Новополоцке, в ОАО "Нафтан", состоялось заседание оперативного штаба, по итогам которого вице-премьер Игорь Ляшенко заявил: после поставки некачественной нефти из России Беларусь вводит ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов.

Ляшенко сообщил, что 23 апреля в Россию выезжает делегация "Белнефтехима", в состав которой включены руководители нефтеперерабатывающих предприятий, для переговоров с представителями "Транснефти". Российские поставщики нефти пообещали в ближайшее время стабилизировать ситуацию, добавил чиновник.

Вице-премьер также отметил, что Беларусь в этой ситуации несет "экономические и технические издержки".

Отметим, что Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту, поручил правительству "особое внимание обратить на скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов". "Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись в пояс, а покупали на мировом рынке нефть, перерабатывали. Мы на финишной стадии", — заявил глава государства.