За семь лет работы в Беларуси линии для пострадавших от домашнего насилия на нее позвонило более 12 тыс. человек
Минск, 22 апреля. Более 12 тыс. звонков поступило на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия, сообщает международное общественное объединение "Гендерные перспективы".
На 1 апреля на линии было зарегистрировано 12.210 звонков. Большинство обращений поступают от пострадавших (79%), звонят и их родственники и друзья — 19% обращений. За все время работы сервиса поступило 26 обращений от агрессоров.
За последние годы выросло количество звонков из районных центров, маленьких городов и сельской местности. На сегодня такие обращения составляют 38%. 18% звонков поступают из областных центров. Обращения жителей Минска — 37%.
По данным горячей линии, 94% пострадавших от домашнего насилия — женщины. "Социальный профиль пострадавшей остается практически неизменным на протяжении всех лет работы горячей линии, — отмечают "Гендерные перспективы". — Это женщина среднего возраста от 27 до 40 лет (35%), состоящая в браке или постоянных отношениях (47%) и имеющая 1—2 детей (80%)".
При этом в 35% случаев, описанных абонентками, несовершеннолетние дети также подвергаются тому или иному виду насилия в семье. Однако каждая вторая женщина, позвонившая на горячую линию, опасалась обращаться за помощью в госорганы из-за страха отобрания детей.
Насилие чаще проявляет мужчина (88%) 27—40 лет (39%). В основном — это супруг пострадавшей (50%), интимный партнер (6%), бывший супруг (15%). Анализ звонков на горячую линию опровергает стереотип, что проявление насилия связано с наличием какой-либо зависимости у агрессоров. Так, 37% из них не имеют зависимостей. В 70% случаев насилие происходит вне зависимости от того, находится ли обидчик под воздействием алкоголя или нет.
Что касается видов насилия, то 94% абонентов отмечали, что страдают от психологического насилия, 67% сообщали, что подвергаются физическому насилию, 40% — экономическому и 4% — сексуальному. Значительная часть тех, кто обращался на горячую линию, говорили, что страдают сразу от нескольких видов насилия.
За годы работы горячей линии треть абонентов получили юридическую помощь, более половины — психологическую. Но, как показывает практика, для эффективной помощи консультаций юриста и психолога бывает недостаточно, поэтому одной из важнейших функций общенациональной горячей линии является квалифицированное социальное перенаправление. Так, 30% абонентов специалисты линии предложили продолжить решение проблемы, обратившись в правоохранительные органы. В территориальные центры социального обслуживания населения было направлено 16% абонентов, 5% — в организации, оказывающие помощь людям с алкогольной зависимостью, 6% — в кризисные комнаты и приюты.
Горячая линия (8-801-100-8-801) работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Абоненты имеют возможность бесплатно, конфиденциально и анонимно получить социальную, психологическую и юридическую помощь. Каждый последний четверг месяца с 14.00 до 18.00 на линии совместно с психологом дежурит представитель МВД.