Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/22/ru_1001652/
Дата распечатки: 22.04.2019 17:15
 
22.04.2019 15:58 Общество

Завершено расследование уголовного дела о ДТП с маршрутным такси, в котором погибли два и пострадали 13 пассажиров

Минск, 22 апреля. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об аварии маршрутного такси, в которой погибли два и пострадали 13 пассажиров. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель микроавтобуса — 46-летний житель Гродно — обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений пассажирам (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса). 

Авария произошла 18 октября 2018 года около 19.40 на 74-м километре автодороги Минск — Гродно. Водитель не учел дорожную обстановку и столкнулся с разделительным бетонным ограждением. 

В результате ДТП 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина — в больнице. Водителя и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых были 11-летняя и 5-летняя девочки, с травмами различного характера госпитализировали. 

"Анализируя собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем, который находился за рулем в утомленном состоянии, — говорится в сообщении СК. — По данным следствия, микроавтобус двигался с превышением скорости в два раза. Максимально разрешенная на данном участке дороги в тот момент составляла не более 50 км/ч". 

По результатам следственного эксперимента, который проводился в идентичных условиях, у водителя "при всех возможных вариантах развития дорожной ситуации имелась реальная возможность видеть и наблюдать заблаговременно установленные впереди по ходу его движения предупреждающие и запрещающие дорожные знаки". При выполнении их требований можно было избежать трагических последствий, отмечается в сообщении. 

К материалам уголовного дела приобщены сведения, характеризующие личность обвиняемого. В ходе расследования также изучалась документация, регламентирующая предпринимательскую деятельность мужчины, связанную с выполнением автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Так, согласно собранным данным, мужчина длительное время, с 2007 по 2018 годы, нарушал правила дорожного движения, за что был 90 раз привлечен к административной ответственности, при этом за нарушения скоростного режима он дважды (в 2011 году и 2012 году) был лишен права управления транспортными средствами. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная к обвиняемому, не изменялась. На окончательной стадии предварительного расследования вину в совершенном преступлении он признал полностью. 

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. 

"В целях устранения выявленных следствием нарушений законодательства, причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в компетентные органы направлен ряд представлений с требованием разработать и принять комплекс организационно-практических мер, направленных на обеспечение как безопасности перевозки пассажиров, так и надлежащей организации дорожного движения на участках, где проводятся ремонтные работы", — сообщает СК.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 22 Апрель 2019, 17:15
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск