Беларусь готовит контракт на поставку в Бангладеш техники на 100 млн долларов

Минск, 22 апреля. Новые совместные проекты, в том числе возможности реализации нового контракта по поставкам в Бангладеш белорусской техники на 100 млн долларов США, обсуждены 22 апреля в Минске на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши.

"Мы приветствуем новый контракт на 100 млн долларов США. Кроме того, прорабатывается еще один контракт на 17 млн долларов США. Эти документы проходят внутригосударственные процедуры", — приводит слова Мясниковича пресс-служба Совета Республики.

Речь идет о поставках дорожно-строительной, сельскохозяйственной, грузовой техники. Белорусская сторона готова работать по разным схемам финансирования: через финансового оператора ОАО "Промагролизинг", экспортное финансирование Банка развития Беларуси. "Мы можем рассматривать и другие схемы", — добавил Мясникович.

Он также предложил сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области строительства линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Бангладеш реализует соответствующую программу инфраструктурных проектов, и Беларусь заинтересована в ней участвовать. Кроме того, белорусская сторона готова предложить Бангладеш свои услуги по подготовке специалистов в области ядерной безопасности и физической защиты атомной станции, которая строится в этой стране.

В числе перспективных направлений взаимодействия также нефтехимический комплекс. Беларусь производит конкурентоспособную продукцию, в том числе синтетические волокна и нити. "Могли бы рассмотреть наше сотрудничество и в этой сфере", — подчеркнул Мясникович.

По его мнению, у двух стран большой резерв и для развития партнерства в области науки и образования.

В целом Беларусь заинтересована в том, чтобы сотрудничество с Бангладеш было разносторонним, развивалось более динамично и прирастало новыми проектами. Объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 18%. Но это не предел, сказал Мясникович.

"Нам надо активизировать политические контакты как на уровне глав государств, так и на уровне парламентов. Мы заинтересованы в визите президента Бангладеш в Минск, соответствующее приглашение направлено", — заявил председатель Совета Республики. Он также попросил передать слова приветствия премьер-министру Бангладеш. "Мы стремимся выполнять те договоренности, которые были с ней достигнуты", — добавил он.

В свою очередь министр коммерции Бангладеш отметил насыщенную программу визита в Минск. Он выразил заинтересованность обсудить экспортно-импортные отношения, возможности поставок в Бангладеш белорусских товаров, сельскохозяйственной и строительной техники.

Как рассказал журналистам заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик, Беларусь уже реализовала контракт по поставкам в Бангладеш техники "Амкодор" на 50 млн долларов США. Также осуществлены поставки малогабаритной тракторной техники в эту страну. В настоящее время прорабатывается возможность расширения сотрудничества, в том числе посредством предоставления связанного кредита. "За этим сервис, увеличение доли белорусской техники на рынке Бангладеш, обучение специалистов и другие вопросы", — подытожил он.