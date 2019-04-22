Россельхознадзор вновь выявил схему незаконного перемещения яблок из Беларуси

Минск, 22 апреля. Россельхознадзор сообщил о выявленной "новой схеме незаконного перемещения яблок из Беларуси".

"19 апреля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном посту "Долосцы" Себежского района Псковской области выявлена новая схема незаконного ввоза в Россию яблок свежих из Республики Беларусь неустановленного происхождения", — говорится в сообщении российского надзорного ведомства.

При досмотре автотранспортного средства сотрудниками управления было выявлено что вместе с картофелем продовольственным в количестве 5 тонн урожая 2018 года, произведенного в Кореличском районе Гродненской области, "находится запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция, а именно яблоки свежие в количестве 4 тонн".

По информации российского ведомства, яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в Российскую Федерацию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, выданный главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

"Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции, производимой белорусскими предприятиями. 4 тонны обезличенной, незаконно ввезенной на территорию России продукции уничтожены. Нарушитель привлечен к административной ответственности", — отмечает Россельхознадзор.

Как сообщалось, ввоз яблок из Беларуси временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года. "У Россельхознадзора есть все основания полагать, что Республика Беларусь сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской", — говорилось в комментарии ведомства о причинах введения ограничений на поставки в Россию яблок и груш.

11 апреля Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями. "То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", — отметил белорусский руководитель. "То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", — заявил Лукашенко.