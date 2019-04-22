Обзор важнейших событий 22 апреля 2019 года

Минск, 22 апреля. Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. По подсчетам ЦИК Украины, после обработки более 90% протоколов для голосования у Зеленского 73,21% голосов, у Петра Порошенко — 24,45%. "С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Глава государства выразил убеждение, что "совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".

Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование, сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим". "Ремонтно-механическое производство предприятия произвело демонтаж указанного оборудования и приступило к ремонту", — сообщает Мозырский НПЗ. Предварительное обследование оборудования установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок. По информации гендиректора мозырского предприятия Виталия Павлова, специалисты действовали "быстро и четко", на заводе был организован усиленный контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима. В "Белнефтехиме" БелаПАН сообщили, что транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" продолжается.

Родственники осужденных по ст. 328 УК 22 апреля передали в Администрацию президента, Совет министров и парламент обращение с просьбой изменить антинаркотическое законодательство. "Мы также записались на прием к Виктору Шейману (управляющий делами президента. — БелаПАН.). Прием должен быть 16 мая, но там еще будут решать, принимать нас или нет", — сообщила БелаПАН мать осужденного Лиана Шуба. Сегодня утром родственники осужденных собрались у Дома правительства в Минске, пытаясь добиться встречи с депутатами Палаты представителей, чтобы вместе с парламентариями идти в Совет министров и получить там ответ на вопрос по поводу изменения антинаркотического законодательства. Никто из депутатов к ним не вышел, так как на этой неделе парламентарии разъехались для работы в своих округах. Затем родные осужденных отправились в Совет министров, где с ними встретилась заведующая отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц Совмина Людмила Островская.

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и Беларуси. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", — говорится в сообщении. По чьей инициативе состоялся разговор, не сообщается, подробности беседы не приводятся. Между тем пресс-служба главы белорусского государства уточняет, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. "Главы государств обсудили текущие моменты двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского руководителя. Подробности беседы также не приводятся.

Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали проблему ухудшения качества поставляемой российской нефти, заявил журналистам в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет", — цитирует Пескова ТАСС. По словам пресс-секретаря Путина, эту тему должно комментировать российское Министерство энергетики. В пресс-службе Минэнерго России накануне заявили, что проблема ухудшения качества нефти, поставляемой в Беларусь, носит технический характер и будет устранена в ближайшие дни.

Снесенные 4 апреля в урочище Куропаты кресты были там установлены незаконно, говорится в ответе Министерства лесного хозяйства Беларуси на петицию, размещенную на сайте petitions.by, с призывом остановить демонтаж крестов. Как говорится в официальном ответе за подписью министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи, с 4 по 9 апреля Боровлянский спецлесхоз "проводил плановые работы по благоустройству лесного фонда", в частности "установлено ограждение по границе охранной зоны Куропат, а также осуществлен демонтаж незаконно установленных объектов". Данные работы, пояснили в Минлесхозе, проводились в соответствии с проектом зоны охраны историко-культурной ценности "Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты (1930—1940 годы)", а также с постановлением Совмина № 675 от 17 сентября 2018 года, которым были утверждены правила благоустройства мемориалов.