Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 23.04.2019 09:55
 
23.04.2019 09:35 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Литва из-за сбоя на границе не принимает грузовой автотранспорт из Беларуси

Минск, 23 апреля. Из-за сбоя в работе информационных систем на границе Литва временно не принимает грузовой автотранспорт из Беларуси, сообщает Гродненская региональная таможня.

"По информации, полученной от литовской таможенной службы, сегодня, 23 апреля, в 4 часа утра в информационных системах произошел сбой. Грузовые транспортные средства, следующие на въезд в Литовскую Республику, не принимаются сопредельной стороной", — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, по состоянию на 8.00 въезда в Литву ожидали около 800 грузовых автомобилей. Наибольшее их количество скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" — здесь простаивает 380 большегрузов.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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