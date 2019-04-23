Литва из-за сбоя на границе не принимает грузовой автотранспорт из Беларуси

Минск, 23 апреля. Из-за сбоя в работе информационных систем на границе Литва временно не принимает грузовой автотранспорт из Беларуси, сообщает Гродненская региональная таможня.

"По информации, полученной от литовской таможенной службы, сегодня, 23 апреля, в 4 часа утра в информационных системах произошел сбой. Грузовые транспортные средства, следующие на въезд в Литовскую Республику, не принимаются сопредельной стороной", — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, по состоянию на 8.00 въезда в Литву ожидали около 800 грузовых автомобилей. Наибольшее их количество скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" — здесь простаивает 380 большегрузов.