Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

Минск, 23 апреля. Беларусь из-за получения некачественной российской нефти вынуждена приостановить поставки нефтепродуктов на премиальные рынки, сообщил 23 апреля журналистам в Минске заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

"На текущий момент времени контрактные обязательства по осуществлению поставок в страны Балтии, Украину и Польшу приостановлены", — сказал Гриб в кулуарах конференции, которую организовал Национальный центр маркетинга.

Он отметил, что перечисленные рынки — премиальные для Беларуси. "Основные нефтепродукты мы традиционно продаем на премиальные рынки — в Украину, страны Балтии и Польшу. Темные нефтепродукты, которые не потребляют на рынках сопредельных стран, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", — сказал Гриб.

Поскольку, добавил он, качество российской нефти, поступающей в Беларусь, в последнюю неделю резко ухудшилось, страна вынуждена была приостановить выполнение внешних контрактных обязательств и сосредоточилась на обеспечении нефтепродуктами внутреннего рынка.

"Выполнение внешних контрактных обязательств приостановлено до решения вопроса с качеством российской нефти. Мы сейчас работаем над тем, чтобы к нам не последовало санкций за невыполнение контрактных обязательств", — подчеркнул Сергей Гриб.

Он также сообщил, что белорусская сторона сейчас оценивает ущерб, который сформировался в связи с получением из России некачественного углеводородного сырья.

В минувшую пятницу, 19 апреля, руководство концерна "Белнефтехим" сообщило, что уже несколько дней по нефтепроводу "Дружба" из России поступает некачественная нефть. В понедельник, 22 апреля, стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко 21 апреля во время заседания оперативного штаба в ОАО "Нафтан" (Новополоцк) заявил, что Беларусь на время проведения посевной кампании вводит ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов. В комментарии телеканалу ОНТ он сообщил, что после поставки партии некачественной нефти из России для Беларуси на первое место выходит внутренний рынок. Ограничения вводятся на поставку светлых нефтепродуктов "по всем экспортным направлениям".

По словам Ляшенко, 23 апреля в Россию отправится делегация "Белнефтехима", в составе которой директора нефтеперерабатывающих предприятий, для переговоров с представителями "Транснефти". "Мы надеемся и не сомневаемся в профессионализме российской компании. Я говорил с руководством "Транснефти", они заверили меня, что предпринимают все необходимые действия по откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешивании более качественных углеводородов", — сказал чиновник.

Российские поставщики нефти, отметил он, пообещали, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Вице-премьер добавил, что Беларусь в связи с этой ситуацией несет как "экономические, так и технические издержки".