Минск, 23 апреля. 26-й фестиваль франкофонных любительских театров пройдет 26—27 апреля в Минске, сообщает пресс-служба посольства Франции в Беларуси.

Участие в нем примут 24 белорусских театральных коллектива общеобразовательных школ, а также театральная труппа из Педагогического университета Брно (Чешская Республика) общей численностью около 250 человек.

"Ежегодно начиная с 1993 года в Минском государственном дворце детей и молодежи проводится Фестиваль франкофонных любительских театров, — говорится в сообщении. — Театральные любительские коллективы среднеобразовательных школ и гимназий представляют фрагмент произведения одного или нескольких франкофонных авторов на суд жюри, состоящего из преподавателей французского языка, специалистов из театрального мира, а также представителей посольства Франции в Республике Беларусь".

Цель фестиваля — предоставить возможность детям, изучающим французский язык, показать спектакль на этом языке, а преподавателям тем самым стимулировать учеников изучать французский язык.

В основу выбранных детьми театральных номеров легли пьесы Пьера Грипари, Виктора Гюго, Жана де Лафонтена, Анн Рокар, Александра Грина, Жака Виалона, Кристиана Пино, Тьерри Симона, Жака Превера, Гастона Леру, Анатоля Франса, Фанни Жоли, Наты Капюто, Жан-Пьера Мартинеза.

Фестиваль организован посольством Франции в Беларуси при поддержке Белорусской ассоциации преподавателей французского языка и Министерства образования Беларуси. Генеральный партнер — ОАО "Приорбанк". Вход на фестиваль свободный.