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Дата распечатки: 23.04.2019 16:00
 
23.04.2019 14:19 Фото

Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов

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Беларусь из-за получения некачественной российской нефти вынуждена приостановить поставки нефтепродуктов на премиальные рынки, сообщил 23 апреля журналистам в Минске заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб (фото 7).

"На текущий момент времени контрактные обязательства по осуществлению поставок в страны Балтии, Украину и Польшу приостановлены", — сказал Гриб в кулуарах конференции, которую организовал Национальный центр маркетинга.

Он отметил, что перечисленные рынки — премиальные для Беларуси. "Основные нефтепродукты мы традиционно продаем на премиальные рынки — в Украину, страны Балтии и Польшу. Темные нефтепродукты, которые не потребляют на рынках сопредельных стран, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", — сказал Гриб.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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