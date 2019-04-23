Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов

Беларусь из-за получения некачественной российской нефти вынуждена приостановить поставки нефтепродуктов на премиальные рынки, сообщил 23 апреля журналистам в Минске заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб (фото 7).

"На текущий момент времени контрактные обязательства по осуществлению поставок в страны Балтии, Украину и Польшу приостановлены", — сказал Гриб в кулуарах конференции, которую организовал Национальный центр маркетинга.

Он отметил, что перечисленные рынки — премиальные для Беларуси. "Основные нефтепродукты мы традиционно продаем на премиальные рынки — в Украину, страны Балтии и Польшу. Темные нефтепродукты, которые не потребляют на рынках сопредельных стран, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", — сказал Гриб.