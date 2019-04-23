Белорусская железная дорога планирует привлечь средства китайского "Эксимбанка" для электрификации некоторых участков магистрали

Минск, 23 апреля. Белорусская железная дорога планирует для электрификации некоторых участков магистрали привлечь средства Экспортно-импортного банка Китая. Переговоры об этом планируются между начальником БЖД Владимиром Морозом и руководством банка в ходе участия делегации белорусской компании во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который 25—27 апреля пройдет в Пекине.

Как сообщила пресс-служба БЖД, Морозов в рамках форума проведет ряд встреч с китайскими партнерами. Китайские средства планируется привлечь на электрификацию участков Гомель — Жлобин — Осиповичи и Жлобин — Калинковичи (3-я очередь — участок Жлобин — Калинковичи). Для обсуждения дальнейшего сотрудничества по вопросам обновления подвижного состава планируется встреча Морозова с руководством Китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC).

Экспортно-импортный банк Китая является одним из основных кредиторов белорусско-китайских проектов. Основан в 1994 году, непосредственно подчинен Госсовету КНР, является государственным банком, всем капиталом которого владеет правительство Китая. Это главный банк Китая для операций по кредитам банкам, выполняющим за китайское правительство внешние льготные кредиты.

По данным БЖД, за январь—март 2019 года объем контейнерных перевозок в сообщении Китай — ЕС — Китай составил 69,8 тыс. контейнеров в двадцатифунтовом эквиваленте (ДФЭ), или 117,3% к аналогичному периоду 2018 года.

Передача грузов в сообщении Китай — Европа — Китай транзитом через Беларусь осуществляется на трех пограничных переходах: "Брест — Тересполь", "Брузги — Кузница Белостоцкая" и "Свислочь — Семянувка". В целях освоения перспективного объема контейнерных перевозок Белорусской железной дорогой в ближайшее время планируется возобновить движение через белорусско-польский железнодорожный переход "Высоко-Литовск — Черемха".

Ежесуточно Белорусской железной дорогой в сообщении Китай — Европа — Китай осуществляется пропуск более девяти контейнерных поездов.

Объем контейнерных перевозок в сообщении Беларусь — Китай в 2019 году прогнозируется более чем в 1 тыс. контейнеров в ДФЭ, к 2023 году — порядка 2,4 тыс. контейнеров в ДФЭ.