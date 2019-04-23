Посол Беларуси вручил копии верительных грамот генеральному секретарю МИД Перу
Минск, 23 апреля. Посол Беларуси Владимир Астапенко вручил копии верительных грамот генеральному секретарю МИД Перу Мануэлю Талаверу Эспинару. Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, церемония прошла 22 апреля в Лиме.
В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также развития договорно-правовой базы сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
В этот же день Астапенко провел встречи с генеральным директором управления Европы МИД Перу Луисом Энрике Чавесом Басагойтией и генеральным директором управления перуанской диаспоры и консульских вопросов МИД Цезарем Энрике Бустаманте Льосой, на которых были предметно рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.