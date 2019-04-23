Лукашенко: Слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам

Минск, 23 апреля. Слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам, заявил Александр Лукашенко 23 апреля в Минске во время вручения государственных наград спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике.

Он поздравил национальную команду с успешным выступлением на чемпионате Европы 2019 года, который прошел в Батуми. Завоеваны 19 медалей, из них восемь в двоеборье, второе место в общекомандном зачете. "Просто молодцы!" — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства признался, что в силу большой занятости и нехватки времени редко следит за соревнованиями по тяжелой атлетике. Тем не менее недавний чемпионат Европы в Батуми благодаря выступлению белорусских спортсменов посмотрел практически полностью. "Потому что вы — молодцы, вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись, и у вас почти не было неудач. Тренеры — молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена, знали, на что способен спортсмен. Не скажу, что на 100% результат показали, но близко к этому", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул особую ценность успешного выступления тяжелоатлетов на фоне неудач спортсменов в других видах спорта. "Откровенно говоря, слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам, — заметил глава государства. — Но тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу. Это великий вид спорта".

Лукашенко обратил внимание, что в тяжелой атлетике результата можно добиться только ценой огромных усилий. "Ваш вид спорта — это страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта, такой нудный, где надо постоянно бороться. Хорошо бороться в игровых видах спорта, это интересно, динамично. Но когда ты постоянно борешься с собой и штангой... И так каждый день. Это очень тяжелый вид спорта", — считает глава государства. Он рассказал, что сам в прошлом пробовал заниматься тяжелой атлетикой, но оставил эту спортивную дисциплину. "Откровенно говоря, это не мой вид спорта", — признался он.

По словам Лукашенко, он следит за выступлениями спортсменов и в качестве болельщика, и с точки зрения руководителя, оценивая результат работы спортивной отрасли. "Мне на чемпионате Европы все понравилось, молодцы. Но планку подняли высоко. Тренеры перечеркнули все свои неудачи", — сказал глава государства. Он заметил, что очень требовательно относится к тренерам и должностным лицам, которые курируют те или иные спортивные дисциплины. "Каждому виду спорта нужно внимание. Не скрываю, нужен определенный административный ресурс. Надо создать условия. К сожалению, ни в одной стране, не только у нас, без этого ресурса не обойтись", — добавил официальный лидер.

За профессиональное мастерство, большой личный вклад в подготовку спортсменов высокого класса, значительные спортивные достижения Лукашенко наградил медалью "За трудовые заслуги" старшего тренера-преподавателя по тяжелой атлетике Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Валерия Сизенка. Диплом о присвоении звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" вручен тяжелоатлетке Дарье Наумовой. Благодарность президента объявлена членам национальной команды по тяжелой атлетике за успешное выступление на чемпионате Европы: главным тренерам Валентину Короткину и Виктору Шершукову, спортсменам-инструкторам Геннадию Лаптеву и Евгению Тихонцову.

После вручения наград и объявления благодарностей Лукашенко пообщался со спортсменами и тренерами, обсудил с ними текущие вопросы в тяжелой атлетике, развитие этого вида спорта в стране и планы на будущие старты. Отдельное внимание было уделено участию белорусских атлетов в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. "Главное, чтобы больше спортсменов поехали на Олимпиаду. Хотелось бы услышать, как здесь обстоят дела", — сказал белорусский руководитель.