Правительство утвердило новый порядок общественных обсуждений архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Минск, 23 апреля. Постановлением правительства от 22 апреля № 256 утверждена новая редакция положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Прежняя редакция правил действовала с 2011 года.

Общественному обсуждению будут подлежать: градостроительные проекты общего и специального планирования; градостроительные проекты детального планирования, разрабатываемые на территории, свободной от застройки, и (или) на территории с застройкой, подлежащей сносу; архитектурно-планировочные концепции объектов строительства (при отсутствии проектов детального планирования); градостроительные проекты детального планирования частей населенных пунктов (территориальных зон, кварталов, микрорайонов, территорий предполагаемой инвестиционной деятельности), разрабатываемые на территории существующих микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции.

Обсуждение в форме работы комиссии по общественному обсуждению, как это делается сейчас, будет проводиться только для случаев реконструкции. В остальных перечисленных случаях обсуждение будет проводиться "в форме информирования юридических и физических лиц (в том числе ИП) и анализа общественного мнения".

За организатором общественного обсуждения закреплены такие функции, как осуществление технического и финансового обеспечения проведения общественного обсуждения и подготовки к его проведению, информирование его участников о проведении обсуждения, организация проведения экспозиции и презентации проекта, регистрация замечаний и предложений участников общественного обсуждения, поступивших в письменной или электронной форме.

Согласно постановлению, организатор общественного обсуждения должен разместить извещение о его проведении на странице "общественные обсуждения" официального сайта местного исполнительного и распорядительного органа, информационных стендах указанного органа, в печатных СМИ не менее чем за 10 календарных дней до начала общественного обсуждения.

Срок проведения общественного обсуждения составляет 25 календарных дней, в том числе срок проведения экспозиции проекта — 15 календарных дней, презентации — один календарный день.

Постановление вступает в силу 1 июня.