ЦИК Украины подсчитал голоса на выборах президента: Зеленский победил Порошенко с трехкратным отрывом

Минск, 23 апреля. Центризбирком Украины завершил предварительный подсчет голосов во втором туре президентских выборов, которые прошли 21 апреля.

41-летний шоумен, художественный руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский получил 73,22% голосов (13.541.530), его соперник, действующий глава государства 53-летний Петр Порошенко — втрое меньше, 24,45% (4.522.320). Недействительными признано 2,31% бюллетеней. Явка избирателей составила 61,37%.

На участках для голосования в Беларуси (в украинском посольстве в Минске и консульстве Украины в Бресте) также победил Зеленский — 68,48% голосов (767 из 1.120). У Порошенко 30,45% (341). 1,07% бюллетеней признано недействительными.

В Минске Зеленский получил 64,36% голосов (529 из 822), в Бресте — 79,87% (238 из 298), его соперник — соответственно 34,31% (282) и 19,80% (59).

22 апреля с победой на выборах Зеленского поздравил Александр Лукашенко, который ранее неоднократно заявлял, что, скорее всего победит Порошенко, однако с приближением второго тура не исключил, что выиграет его оппонент.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Он выразил убеждение, что "совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".

Директор киевского Института мировой политики Евгений Магда заявил БелаПАН, что избрание Зеленского не приведет к всплеску в развитии белорусско-украинских отношений. "Лукашенко со своим политическим чутьем понимает, что Зеленский ему не союзник в борьбе с Россией. Понятно, что он поздравил Зеленского, но говорить, что это очень радостный для него момент, я бы не стал. Белорусско-украинские отношения от избрания Зеленского определенным образом проиграют. Порошенко был более опытный, искушенный политик, с ним можно было играть в более сложную игру", — считает эксперт. При этом он подчеркнул важность для Украины хороших отношений с Беларусью в условиях вводимого Россией эмбарго на поставку нефти.

Политический консультант команды Зеленского Дмитрий Разумков в интервью БелаПАН 1 апреля заявил, что в случае победы кандидата двусторонние отношения не ухудшатся, а будут развиваться "в позитивном русле".

Сам Зеленский в феврале заявил, что прогнозирует омоложение политических элит в странах-соседях. "Я думаю, что нас ждут интересные события в бывших странах СНГ", — сказал он своему Youtube-каналу "Зе!Президент".

21 апреля, сразу после оглашения первых результатов экзитполов, Зеленский выступил с речью, в которой поставил Украину в пример другим государствам бывшего СССР: "Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского пространства: посмотрите на нас — все возможно".