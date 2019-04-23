Уровень фактической безработицы в первом квартале 2019 года составил 4,6%

Минск, 23 апреля. Занятость населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) в первом квартале 2019 года была на уровне 68%, сообщил Национальный статистический комитет.

Уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) составил 4,6% численности рабочей силы.

В четвертом квартале 2018 года эти показатели составили соответственно 68% и 4,8%.

Как отметил Белстат, обследование проводится в соответствии с методологией МОТ на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.



В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя — с учетом наличия фактов экономической деятельности.



Обследование проводится во всех областях страны и Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

По данным Министерства труда и социальной защиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2019 года составил 0,3% и по сравнению с 1 апреля 2018 года снизился на 0,2 процентного пункта. На учете в качестве безработных на 1 апреля 2019 года состояло 15,1 тыс. человек, что на 34,2% меньше, чем на 1 апреля 2018-го (22,9 тыс.).