1 мая на 6,5% повышаются трудовые пенсии

Минск, 23 апреля. Указ "О повышении пенсий" подписал 23 апреля Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба президента, перерасчет трудовых пенсий будет произведен с 1 мая в связи с ростом средней заработной платы работников. "Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней зарплаты по стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6,5%", — отмечается в релизе.

Финансирование расходов на реализацию указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту, поручил подготовить решение о повышении пенсий в этом году. Он напомнил, что в 2018-м пенсия повышалась дважды. "Ее рост должен быть и в этом году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире", — сказал официальны лидер.

При этом он отметил, что пенсионеры порой уходят на пенсию "в хорошем здравии с активной творческой работы". "Надо дать им возможность работать. Пусть работают. Талантливые, способные люди, законопослушные. Человек до 75 лет и даже 80 в здравом уме и может неплохо работать. Надо создать им условия, и меньше будет жалоб", — считает Лукашенко.

В феврале 2019 года по сравнению с январем реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 1,1%, за последние 12 месяцев — вырос на 14,2%, свидетельствуют данные Белстата.

Средний размер пенсии по возрасту в феврале вырос на 2 копейки и составил 393,5 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в феврале 2019 года на учете состояло 2 млн 557,5 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 381,8 рубля (+6 копеек), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и равно 39,1% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по инвалидности составил 348,1 рубля (+1,8 рубля к уровню января), по случаю потери кормильца — 262,5 рубля (+2,9), социальной пенсии — 201,2 рубля (+2,5).