Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/23/ru_1001819_1001820/
Дата распечатки: 23.04.2019 22:08
 
23.04.2019 21:26 Экономика

Белорусские предприятия впервые участвуют в международной выставке в Зимбабве

Минск, 23 апреля. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые открылась в рамках 60-й многоотраслевой международной выставки Zimbabwe International Trade Fair, которая проходит в Зимбабве с 23 по 27 апреля, сообщили БелаПАН на выставочном предприятии "Белинтерэкспо".

В выставке принимают участие БелАЗ, Минский тракторный завод, "Сохра" и "Чефи". БелТПП представляет в рамках экспозиции информационный стенд с демонстрацией экономического потенциала Беларуси.

Белорусский павильон посетил министр промышленности и коммерции Зимбабве Мангалисо Ндлову, которому продемонстрировали 3D-экскурсию по БелАЗ с помощью VR-очков. Он ознакомился с процессом производства карьерных самосвалов от начала до отгрузки потребителю.

С 2014 года Зимбабве значится в списке самых перспективных направлений экспорта для БелАЗа — поставка в 2017 году 52 единиц техники стала одной из самых крупных годовых партий, реализованных в дальнее зарубежье.

"Минский тракторный завод" демонстрирует тракторы "Belarus", предназначенные для сельскохозяйственных и коммунальных работ. Предприятие активно наращивает сотрудничество с Африкой — в 2018 году предприятие подписало крупный контракт с зимбабвийскими партнерами.

В экспозиции принимает участие группа компаний "Сохра" — сервисный подрядчик и поставщик белорусской карьерной техники, грузовых автомобилей, тракторов, спецтехники и другой продукции белорусского производства в Африку.

Изделия медицинского назначения, аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств и для общего пользования представляет отечественный производитель "Чефи".

Экспозиция белорусских производителей работает в рамках делового визита в Зимбабве, организованного БелТПП. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель председателя БелТПП Андрей Шаханович. Запланированы встречи с представителями руководства государственных органов Зимбабве, а также двусторонний бизнес-форум.

Зимбабве является одним из беднейших государств, но считается важным партнером для Беларуси в южноафриканском регионе. В соответствии с договоренностями сторон планируется развивать двустороннее сотрудничество в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве. В 2018 году были заключены контракты на поставку специализированной техники.

Zimbabwe International Trade Fair — одна из крупнейших выставок южноафриканского региона. В 2019 году в выставке принимают участие 435 компаний из 15 государств, в том числе из Япони и США.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 23 Апрель 2019, 22:08
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск