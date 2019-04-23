Белорусские предприятия впервые участвуют в международной выставке в Зимбабве

Минск, 23 апреля. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые открылась в рамках 60-й многоотраслевой международной выставки Zimbabwe International Trade Fair, которая проходит в Зимбабве с 23 по 27 апреля, сообщили БелаПАН на выставочном предприятии "Белинтерэкспо".

В выставке принимают участие БелАЗ, Минский тракторный завод, "Сохра" и "Чефи". БелТПП представляет в рамках экспозиции информационный стенд с демонстрацией экономического потенциала Беларуси.

Белорусский павильон посетил министр промышленности и коммерции Зимбабве Мангалисо Ндлову, которому продемонстрировали 3D-экскурсию по БелАЗ с помощью VR-очков. Он ознакомился с процессом производства карьерных самосвалов от начала до отгрузки потребителю.

С 2014 года Зимбабве значится в списке самых перспективных направлений экспорта для БелАЗа — поставка в 2017 году 52 единиц техники стала одной из самых крупных годовых партий, реализованных в дальнее зарубежье.

"Минский тракторный завод" демонстрирует тракторы "Belarus", предназначенные для сельскохозяйственных и коммунальных работ. Предприятие активно наращивает сотрудничество с Африкой — в 2018 году предприятие подписало крупный контракт с зимбабвийскими партнерами.

В экспозиции принимает участие группа компаний "Сохра" — сервисный подрядчик и поставщик белорусской карьерной техники, грузовых автомобилей, тракторов, спецтехники и другой продукции белорусского производства в Африку.

Изделия медицинского назначения, аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств и для общего пользования представляет отечественный производитель "Чефи".

Экспозиция белорусских производителей работает в рамках делового визита в Зимбабве, организованного БелТПП. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель председателя БелТПП Андрей Шаханович. Запланированы встречи с представителями руководства государственных органов Зимбабве, а также двусторонний бизнес-форум.

Зимбабве является одним из беднейших государств, но считается важным партнером для Беларуси в южноафриканском регионе. В соответствии с договоренностями сторон планируется развивать двустороннее сотрудничество в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве. В 2018 году были заключены контракты на поставку специализированной техники.

Zimbabwe International Trade Fair — одна из крупнейших выставок южноафриканского региона. В 2019 году в выставке принимают участие 435 компаний из 15 государств, в том числе из Япони и США.