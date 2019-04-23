Купчина избрана председателем регионального подготовительного совещания к XIV Конгрессу ООН по предотвращению преступности и уголовному правосудию

Минск, 23 апреля. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана председателем Европейского регионального подготовительного совещания к XIV Конгрессу ООН по предотвращению преступности и уголовному правосудию, сообщила пресс-служба МИД.

В совещании участвуют свыше 50 делегаций государств — членов Европейской экономической комиссии ООН, ряд стран-наблюдателей, межправительственных и неправительственных организаций.

В рамках мероприятия будут рассмотрены стратегии предупреждения преступности в интересах социально-экономического развития; комплексные подходы к решению проблем, стоящих перед системой уголовного правосудия; борьба с терроризмом; современные тенденции в области преступности, в том числе использование современных технологий как средства совершения преступлений и как инструмента борьбы с преступностью.

Конгрессы по предупреждению преступности и уголовному правосудию являются единственными масштабными конференциями высокого уровня в этой области, проводимыми ООН один раз в пять лет. Конгрессы формируют международную политику в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия и формулируют новые подходы к решению проблем, связанных с преступностью.

XIV Конгресс, который состоится 20—27 апреля 2020 года в Киото (Япония), станет первым такого рода мероприятием после принятия повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, его работа сфокусируется на взаимосвязи вопросов верховенства права и эффективного правосудия с достижением Целей устойчивого развития.

Работа конгрессов традиционно предваряется региональными подготовительными совещаниями, целью которых является подготовка ориентированных на принятие практических мер рекомендаций для рассмотрения в рамках конгресса.