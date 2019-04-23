Обзор важнейших событий 23 апреля 2019 года

Минск, 23 апреля. Беларусь из-за получения некачественной российской нефти вынуждена приостановить поставки нефтепродуктов на премиальные рынки, сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. "На текущий момент времени контрактные обязательства по осуществлению поставок в страны Балтии, Украину и Польшу приостановлены", — сказал Гриб. По его словам, качество российской нефти, поступающей в Беларусь, в последнюю неделю резко ухудшилось, и страна вынуждена приостановить выполнение внешних контрактных обязательств, сосредоточившись на обеспечении нефтепродуктами внутреннего рынка.

Александр Лукашенко еще 4 апреля предсказал, что новым президентом Украины будет Владимир Зеленский, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина". "Так вот он мне тогда сказал, что это будет Зеленский, но, естественно, он попросил, чтобы я это не говорил", — сказал Медведчук. Между тем 8 апреля в интервью турецкому информагентству Анадолу Лукашенко заявил: "Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко".

Суд Ленинского района Гродно постановил освободить председателя неофициального Союза поляков Беларуси Анжелику Борис от административной ответственности и прекратить производство по делу. Борис обвинялась в нарушении порядка организации массовых мероприятий (ч. 2 ст. 22.34 КоАП) за организацию традиционной ярмарки "Казюки", которая прошла 3 марта во внутреннем дворике рядом с польским консульством в Гродно. Борис своей вины не признала, заявив, что проводила мероприятие согласно уставу СПБ. Судебный процесс она назвала политизированным. За этой "комедией", по мнению Борис, стоит КГБ. "Это удар по польскому меньшинству в Беларуси, по польской культуре", — убеждена лидер союза.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что впервые примет участие в выставке "СМИ в Беларуси" 2—4 мая. "На своем стенде представители негосударственного журналистского объединения расскажут о ситуации со свободой слова в стране, проведут ряд брифингов, встреч с главными редакторами негосударственных медиа, представят образовательные программы для коллег и дадут юридические советы по законодательству в области СМИ", — отметила пресс-служба БАЖ.