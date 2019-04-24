Лукашенко совершит рабочий визит в Китай
Минск, 24 апреля. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай.
Как сообщает пресс-служба президента, 25-27 апреля Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине. На саммите он представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.
Кроме того, на полях данного мероприятия белорусский руководитель проведет ряд двусторонних встреч.
Также запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.
Планируются и другие переговоры с зарубежными лидерами, сообщает пресс-служба.