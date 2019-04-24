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Дата распечатки: 24.04.2019 08:46
 
24.04.2019 08:11 Политика, Экономика

Лукашенко совершит рабочий визит в Китай

Минск, 24 апреля. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай.

Как сообщает пресс-служба президента, 25-27 апреля Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине. На саммите он представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Кроме того, на полях данного мероприятия белорусский руководитель проведет ряд двусторонних встреч.

Также запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Планируются и другие переговоры с зарубежными лидерами, сообщает пресс-служба.

 

БелаПАН.

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