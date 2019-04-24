На первом заседании белорусско-бангладешской комиссии обсуждены шаги по наращиванию взаимной торговли

Минск, 24 апреля. В ходе первого заседания белорусско-бангладешской совместной комиссии в Минске 23 апреля правительственные делегации двух стран рассмотрели состояние взаимной торговли и обсудили первоочередные шаги по ее наращиванию.

Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса и министра коммерции Народной Республики Бангладеш Типу Мунши.

Как сообщает пресс-служба МИД, на переговорах было отмечено, что экономики Беларуси и Бангладеш носят взаимодополняющий характер, который создает широкие возможности для увеличения взаимных поставок промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов питания.

Двусторонняя комиссия определила наиболее перспективные совместные проекты в области машиностроения и обсудила возможности привлечения белорусских специалистов и технологий для создания в Бангладеш объектов инфраструктуры.

Белорусская сторона, в частности, подтвердила готовность к существенному наращиванию экспорта в Бангладеш дорожно-строительной, сельскохозяйственной и грузовой техники с организацией соответствующей базы технического обслуживания.

Представители Бангладеш, сообщает пресс-служба, "четко обозначили потребность в получении белорусских технологий и подготовке специалистов в вопросах механизации сельского хозяйства, в том числе в области картофелеводства и переработки аграрной продукции, в области врачебного образования и исследований, обеспечения ядерной безопасности и в высокотехнологичном производстве".

Делегации заявили о необходимости значительной активизации контактов между деловыми кругами двух стран, выставочной деятельности и создания для этого наиболее благоприятных условий, в том числе в визовой сфере.

Программа визита бангладешской делегации в Беларусь предусматривает также встречи в Совете Республики Национального собрания, Совете министров, посещение Национальной академии наук, ряда высокотехнологичных предприятий и мемориального комплекса "Хатынь".