Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/24/ru_1001850/
Дата распечатки: 24.04.2019 11:48
 
24.04.2019 10:45 Экономика

На первом заседании белорусско-бангладешской комиссии обсуждены шаги по наращиванию взаимной торговли

Минск, 24 апреля. В ходе первого заседания белорусско-бангладешской совместной комиссии в Минске 23 апреля правительственные делегации двух стран рассмотрели состояние взаимной торговли и обсудили первоочередные шаги по ее наращиванию.

Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса и министра коммерции Народной Республики Бангладеш Типу Мунши.

Как сообщает пресс-служба МИД, на переговорах было отмечено, что экономики Беларуси и Бангладеш носят взаимодополняющий характер, который создает широкие возможности для увеличения взаимных поставок промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов питания.

Двусторонняя комиссия определила наиболее перспективные совместные проекты в области машиностроения и обсудила возможности привлечения белорусских специалистов и технологий для создания в Бангладеш объектов инфраструктуры.

Белорусская сторона, в частности, подтвердила готовность к существенному наращиванию экспорта в Бангладеш дорожно-строительной, сельскохозяйственной и грузовой техники с организацией соответствующей базы технического обслуживания.

Представители Бангладеш, сообщает пресс-служба, "четко обозначили потребность в получении белорусских технологий и подготовке специалистов в вопросах механизации сельского хозяйства, в том числе в области картофелеводства и переработки аграрной продукции, в области врачебного образования и исследований, обеспечения ядерной безопасности и в высокотехнологичном производстве".

Делегации заявили о необходимости значительной активизации контактов между деловыми кругами двух стран, выставочной деятельности и создания для этого наиболее благоприятных условий, в том числе в визовой сфере.

Программа визита бангладешской делегации в Беларусь предусматривает также встречи в Совете Республики Национального собрания, Совете министров, посещение Национальной академии наук, ряда высокотехнологичных предприятий и мемориального комплекса "Хатынь".

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 24 Апрель 2019, 11:48
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск