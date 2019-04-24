Минск, 24 апреля. Китайские военные прибыли в Беларусь для обмена опытом в сфере информационно-пропагандистской работы.



Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, делегацию возглавляет заместитель начальника агитационно-пропагандистского управления главного управления политической работы Центрального военного совета КНР старший полковник Хуан Вэньтао. Визит проходит 23—25 апреля.



Военные из КНР обмениваются с белорусскими коллегами "опытом в сфере организации информационно-пропагандистcкой работы в вооруженных силах", в том числе путем задействования в этих целях музеев военной истории.

В рамках визита китайская военная делегация посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой", отдельную железнодорожную бригаду транспортных войск в Слуцке, а также Музей слуцких поясов.