Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/24/ru_1001860/
Дата распечатки: 24.04.2019 11:48
 
24.04.2019 11:38 Общество, Безопасность

Китайские военные прибыли в Беларусь для обмена опытом в сфере информационно-пропагандистской работы

Минск, 24 апреля. Китайские военные прибыли в Беларусь для обмена опытом в сфере информационно-пропагандистской работы. 

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, делегацию возглавляет заместитель начальника агитационно-пропагандистского управления главного управления политической работы Центрального военного совета КНР старший полковник Хуан Вэньтао. Визит проходит 23—25 апреля.

Военные из КНР обмениваются с белорусскими коллегами "опытом в сфере организации информационно-пропагандистcкой работы в вооруженных силах", в том числе путем задействования в этих целях музеев военной истории.

В рамках визита китайская военная делегация посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой", отдельную железнодорожную бригаду транспортных войск в Слуцке, а также Музей слуцких поясов.

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 24 Апрель 2019, 11:48
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск