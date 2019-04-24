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Дата распечатки: 24.04.2019 13:22
 
24.04.2019 12:10 Общество

В Столинском районе вторые сутки тушат крупный пожар в экосистеме

Минск, 24 апреля. В Столинском районе Брестской области продолжается ликвидация крупного пожара в экосистеме с участием авиации МЧС.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, рано утром 23 апреля от лесников поступило сообщение, что горит сухая растительность в болотистой местности, лес на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района.

В ликвидации пожара задействованы подразделения МЧС, лесхозы, организации района. На месте работают два вертолета Ми-8 авиации МЧС, более 100 человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, АРС и ранцевых огнетушителей, продолжается тушение пожара. Ведется авиационный мониторинг обстановки.

Утром 24 апреля состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 200 га (50 га леса, 150 га сухой растительности).

Ирина Турчина, БелаПАН.

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