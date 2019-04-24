В Минске проходит очередной раунд переговоров по Украине

Минск, 24 апреля. В Минске 24 апреля проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси.

Переговоры в "Президент-отеле" традиционно организованы в закрытом для прессы режиме. Встречаются тематические подгруппы трехсторонней контактной группы (Украина — ОБСЕ — Россия). В 15.00 запланировано заседание контактной группы.

Предыдущая встреча группы в Минске прошла 10 апреля. По ее итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что на Донбассе готовится "пасхальное перемирие". Объявить его планировалось по итогам видеоконференции контактной группы 18 апреля, однако стороны не смогли договориться о прекращении огня. Прошлая безуспешная попытка установления перемирия на Донбассе — с 7 марта — была приурочена к Международному женскому дню и названа "весенним перемирием".

Избранный новым президентом Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в день второго тура выборов, 21 апреля, заявил, что минский переговорный процесс нуждается в перезагрузке. "Мы будем действовать в "нормандском формате", будем перезагружать минский процесс, но в этом направлении будем идти до конца, чтобы наши парни вернулись живыми", — сказал он.